Trapani, incontro ecumenico tra diverse chiese. A Paceco l'iniziativa "Doni scaldacuore"

12/12/2021 00:00:00

La comune celebrazione del Natale di Gesù, seppur con modalità diverse nelle diverse tradizioni, sarà occasione per un incontro ecumenico tra le diverse chiese cristiane presenti nel territorio. Su iniziativa dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo ed il dialogo martedì prossimo 14 alle ore 18.30 presso la Chiesa di Sant’Alberto a Trapani si terrà un incontro di preghiera e meditazione condivisa sul prologo del Vangelo di Giovanni. Sono invitati i pastori e i fedeli della la Chiesa valdese (Trapani Marsala), la Chiesa Ortodossa rumena, la Chiesa evangelica della Riconciliazione (Alcamo), la Chiesa evangelica di Fede Cristiana( Erice), la Chiesa Cristiana Parola di Fede (Trapani), la Chiesa Cristiana Evangelica Missione libera Bethel (Marsala-Trapani), la Chiesa cristiana Jeshua.

"Sarà un' occasione semplice ma privilegiata per condividere ciò che sentiamo e crediamo, attraverso la ricchezza della diversità creativa dello Spirito e l'armonia dell'unità nella fede nel Dio di Gesù Cristo” – dice la direttrice dell’Ufficio Francesca Messina. “Un incontro dedicato all’ascolto della Parola del Vangelo e all’ascolto gli uni degli altri”.

****

A Paceco l'iniziativa Doni “scaldacuore” per le famiglie in difficoltà - Gioia in chi dona e in chi riceve: è il gusto del Natale, dice il parroco. Dopo il successo dello scorso anno, anche per questo Natale la Caritas parrocchiale di Paceco , come gesto di carità, propone di preparare delle scatole “scalda cuore”.

“Piuttosto che una semplice offerta, queste scatole natalizie permettono a chi le prepara di usare la propria creatività e di curare ogni gesto per suscitare un sorriso nei bambini che le riceveranno. I bambini delle famiglie più bisognose, infatti, sono stati felicissimi di ricevere alcuni regalini nuovi e pensati per loro, li ha fatti sentire amati personalmente e non oggetto di assistenza. Gioia in chi dona e gioia in chi riceve, è il gusto del Natale – dice il parroco don Enzo Basirico’.

Aderire è molto semplice, basta prendere una scatola, riempirla con un indumento caldo, un oggetto per lo svago come una rivista o un giocattolo per bambini, uno per la cura del corpo, un alimento “goloso” e, la cosa più importante, un biglietto gentile destinato a chi riceverà il dono. Una volta chiusa, basterà impacchettare la scatola e consegnarla presso la parrocchia nei giorni di venerdì 17 dicembre e sabato 18 dicembre dalle ore 10 alle ore 12. Saranno gli operatori Caritas a consegnare, prima delle festività natalizie, le scatole “scaldacuore” ai bambini e alle famiglie.