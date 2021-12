13/12/2021 08:50:00

Tragico schianto in scooter in Sicilia. Non ce l’ha fatta Salvatore Buremi, 31 anni, originario di Lentini, ma residente a Carlentini.

Era rimasto gravemente ferito nel violento scontro frontale tra lo scooter SH200 e una Fiat 500 L che era in fase di manovra in via Etnea di fronte al Bar Europa, a Carlentini.

L'uomo, apparso subito in condizioni gravissime, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lentini dove è morto sabato sera al pronto soccorso. Per il trentunenne è stato fatale il trauma cranico con ferita alla testa riportato nell’incidente. I medici del pronto soccorso dell'ospedale di Lentini hanno provato sino all'ultimo a salvargli la vita ma per lui non c'è stato nulla da fare.