13/12/2021 08:05:00

I templari (di Massimo Grillo).Erano celebri monaci guerrieri del medioevo, al servizio del Papa e della religione- cristiana-cattolica-romana.

Ordine fondato nel 1118,dopo la prima crociata dall’aristocratico Hugo di Payns, su richiesta di San Bernardo di Chiaravalle e al termine della prima Crociata.Era originariamente costituito da 11 frati francesi che, armati di spada, ebbero il compito di difendere dagli infedeli i pellegrini che viaggiavano lungo le strade sante fra Jaffa e Gerusalemme.

L’Organizzazione che aveva sede sul luogo in cui si credeva sorgesse nell’antichità il tempio di Salomone -da cui il nome- fu riconosciuto dalla Chiesa nel 1129 e gli vennero in seguito concessi ampi privilegi. A Marsala nel 2015 M. Grillo alias il Papa tentò d'espugnare il quartiere spagnolo contro l'infedele Di Girolamo, ci riuscirà il cardiologo,tra i suoi cavalieri tre del PSI conquistarono sala delle Lapidi, O. Alagna M. Gandolfo-adesso assessori di centro destra-e L. Arcara. Nel 2020 pandemico la lotta tra i due si è riproposta. La vittoria di M. Grillo è stata bulgara.Ruggeri alias Hugo de Payns memore della consiliatura precedente quando G.Piccione lo abbandonò ha riformato la sua confraternita e a palazzo VII aprile ha condotto tre cavalieri, il capogruppo consiliare lo ha lasciato,la storia si ripete. Congregazione fedelissima del Grillo di Capo Boeo è il movimento politico Liberi,che si è strutturato-provvisoriamente-nella città,alla reggenza S. Bellafiore nominato successivamente presidente del Cda di Marsala Schola, segretaria comunale M. Agate. Altra congregazione di successo è stata l'Udc della deputata regionale E. Lo Curto. La quarta compagnia molta riuscita fu MarsalaPunica-Psi. Altre cinque consorterie, i/le cavalleger* sono 21,e a Grillo è riuscito un miracolo Nenni ed Almirante alleati,laboratorio politico per l'ascesa al potere decisamente riuscito. Il primo anno di governo ha generato molte ombre,qualche luce anche se non è opera della giunta, bensì su proposta di un templare di Liberi e l'approvazione del consiglio comunale, abolizione del registro bambini mai nati e l'atto d'indirizzo per l'applicazione della 194 del 1978.

Si spera che al primo cittadino "focolarino" la metafora con i Templari non appaia "blasfema", nell'auspicio che il laico Babbo Natale ci regali soluzioni per Lilibeo.



Vittorio Alfieri