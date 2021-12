Sanità, il sindacato “Nursing Up” incontra Razza per l'Emodinamica di Castelvetrano e la Rianimazione a Mazara

13/12/2021 14:00:00

Lo scorso 7 Dicembre, si è svolto presso l’Assemblea Regionale Siciliana, un incontro tra l’Assessore Regionale della Salute Ruggero Razza, e una folta delegazione dell’Organizzazione Sindacale “Nursing up”, con la presenza dei rappresentanti provinciali, Baldo Scaturro – Salvatore Giacalone e Pietro Agnello, supportato da tecnici esperti. All’incontro ha partecipato l’On.le Stefano Pellegrino (Pres. Della I Commissione “Affari Istituzionali” A.R.Siciliana) e il segretario regionale Gioacchino Zarbo.

L’incontro è stato richiesto dall’ Organizzazione Sindacale “Nursing up”(Giusta nota del 30 Novembre c.a.), per analizzare sia le criticità dell’Atto Aziendale A.S.P. Trapani in vigore, (es. la mancata strutturazione a U.O.Complessa di Chirurgia Generale Oncologica, la lenta concretizzazione della mancata apertura del Reparto di Rianimazione etc..), che le ulteriori criticità indotte dalle modifiche dello stesso Atto, proposte dal Commissario Straordinario Dott. Paolo Zappalà (es. dirottamento dell’Angiografo Cardiologico Fisso, acquistato per il Presidio Ospedaliero “Abele Ajello” D.E.A. I Livello di Mazara del Vallo, in sostituzione dell’attuale in grave stato di affidabilità e a rischio per pazienti e operatori, al P.O. di Castelvetrano di Base, ai fini della creazione ivi di una Emodinamica).

L’Assessore Regionale della Salute – Avv. Ruggero Razza, ascoltate attentamente le criticità evidenziate, ha argomentato che l’assetto generale della Sanità Siciliana, solo adesso possa considerarsi finalmente completato, con l’autorizzazione a spendere per l’indispensabile adeguamento delle Dotazioni organiche e degli Atti Aziendali e che quindi, eventuali ritardi nell’implementazione degli Atti Aziendali stessi sono non voluti, ma conseguenti ai tempi di ottenimento delle autorizzazioni a spendere.

Nel corso del colloquio è emersa “una difformità fra i dati” di operatività dei nosocomi interessati (P.O. di Mazara e Castelvetrano), esposti dall’ Organizzazione Sindacale, rispetto a quelli disponibili in Assessorato Regionale della Salute.

Scendendo nel dettaglio dei temi di maggiore interesse, a detta dell’Assessore Razza, per la Chirurgia Generale di Mazara del Vallo, da trasformare in U.O.Complessa, si dovrà attendere la revisione del Decreto Balduzzi da parte del Ministero della Salute, revisione in prossimità di emanazione, prima di avere da quel Ministero, l’autorizzazione richiesta oltre un anno fa; mentre per l’attuazione della Emodinamica presso il P.O. di Castelvetrano, bisognerà acquisire il parere tecnico della Rete I.M.A. (Infarto Miocardio Acuto) e del G.I.S.E. (Società Italiana di Cardiologia Interventistica) , oltre all’approvazione della modifica dell’ Atto Aziendale elaborata dalla Direzione Strategica dell’A.S.P. di Trapani. In sintesi, tempi lunghi.

E’ stato fatto notare all’Assessore, che non si comprende, a fronte dei tempi previsti “per l’eventuale nascita di Emodinamica a Castelvetrano”, perché sia stato dirottato l’Angiografo Cardiologico Fisso, acquistato per l’ “Abele Ajello”, che attualmente e per lungo tempo resterà inutilizzato, mentre al P.O. di Mazara del Vallo, si attuano interventi con un Angiografo inaffidabile per continui guasti.

L’Organizzazione Sindacale – Sindacato degli Infermieri con i suoi legali rappresentanti Scaturro e Giacalone, si riservano comunque una ulteriore vigorosa azione basata sull’acquisizione di “dati reali sia quantitativi che qualitativi” relativi all’operatività dei nosocomi di Mazara e Castelvetrano, per un eventuale ulteriore incontro istituzionale, finalizzato a risposte certe sugli argomenti di maggiore rilevanza per la politica sanitaria (U.O.Complessa di Chirurgia generale al P.O. D.E.A. I Livello di Mazara e ipotesi di Emodinamica al P.O. Castelvetrano – di Base).