Impennata di casi Covid nel Trapanese, 1852 gli attuali positivi. I dati di oggi

16/12/2021 19:44:00

Impennata di casi Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 1852 gli attuali positivi, 190 in più rispetto a ieri, secondo quanto comunicato dal report dell’ASP. Per quel che riguarda i ricoveri, stabili le terapie intensive, con 3 ricoverati, 11 in semi intensiva, 12 in regime ordinario. Non si registrano nuove vittime.

Ecco i positivi per città in provincia di Trapani, (tra parentesi la differenza con il dato di mercoledì): Alcamo 229 (+23), Buseto Palizzolo 5; Calatafimi Segesta 19, Campobello di Mazara 48, Castellammare del Golfo 41, Castelvetrano 144 (+3), Custonaci 21, Erice 160 (+21), Favignana 37, Gibellina 9, Marsala 326 (+38), Mazara del Vallo 180 (+5), Paceco 58 39, Pantelleria 9, Partanna 25, Petrosino 13, Poggioreale 4, Salaparuta 17, Salemi 12, San Vito Lo Capo 18, Santa Ninfa 25, Trapani 382 (+26), Valderice 67, Vita 3.

Totale attuali positivi 1852 (+190)

Totale deceduti 438 (+0)

Guariti 20622 (+23)

Ricoverati in Terapia intensiva 3 (/)

Ricoverati in Semi Intensiva 11 (+1)

Ricoverati in Degenza ordinaria 12 (/)

Tamponi molecolari 579

Tamponi rapidi 913