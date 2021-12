16/12/2021 04:00:00

Il patriota. Persona che ama la patria e mostra il suo amore lottando o combattendo per essa: esempio sono ritenuti quelli del Risorgimento. Durante la seconda guerra mondiale, furono così chiamati i partigiani, specialmente nel primo periodo della lotta per la Resistenza.

Quelli che condussero all'unità nazionale non sapevano che da quell'istante e turr'ora vigente sarebbe nata la questione meridionale, ossia la scelta fin da subito di mettere al centro della politica economica e dei servizi del belpaese il settentrione. E quella scelta non si è rivelata nazionalista. L'operazione della genesi di uno stato è riuscita di un popolo tranne qualche importante eccezione no. In chiusura della manifestazione Atreju21 la segreteria di Fdi rilancia il nome del capo di Forza Italia per il Colle perché è un "patriota". Ma in passato aveva definito in quel modo anche il magistrato P. Borsellino ucciso da Cosa nostra, spesso inserito nel pantheon del suo partito.

Meloni raccoglie l’assist di Matteo Renzi e rivendica per il centrodestra il diritto a eleggere il prossimo presidente della Repubblica, anche in virtù si ripete della sponda dell'ex sindaco gigliato. “La pacchia è finita. Alle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd“, rilanciando la richiesta di una riforma istituzionale in chiave presidenziale.“Berlusconi è stato mandato a casa dalle consorterie europee perché non firmava trattati poi firmati da Mario Monti, quindi ha difeso l’interesse nazionale assolutamente”, ha dichiarato l’ex ministra, spingendo – almeno a parole – sul leader di Forza Italia come già aveva fatto sempre dallo stesso palco Matteo Salvini. Insomma: non è chiaro se alla fine Salvini e Meloni punteranno davvero sull’ex premier. O se voteranno qualcun altro, con la scusa che Berlusconi è un nome troppo divisivo,probabilmente è il gioco delle parti,però è lampante il curriculum vitae politico del Caimano. Patriota da Patria afferente al termine Pater ossia terra dei Padri.

Sicuramente il centrodestra può proporre un padre e patriota migliore,anzi sbalordisca porti al Qurinale una patriota per la prima volta.

Vittorio Alfieri