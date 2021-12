18/12/2021 04:00:00

Albero di Natale con la Nutella dolce di Natale veloce e facile.

Oggi vi propongo una ricetta per un dolce natalizio last minute, questi alberelli di Nutella sono un'idea facile e veloce da preparare per il menù di Natale.

Preparare questi alberi di cioccolato è davvero molto semplice, vi bastano solo tre ingredienti.

Ingredienti:

Nutella

salatini

zuccherini colorati

Questi alberelli di Natale al cioccolato sono un dolce senza cottura che si prepara in pochi minuti.

Preparazione:

posizionare in una teglia i salatini a stecco, sciogliere la Nutella o il cioccolato e con l'aiuto di un cucchiaino versarli dando la forma dell'albero di Natale sui salatini.

Decorare con gli zuccherini colorati, mettere in freezer per circa 30 minuti finché si solidifica il cioccolato e servirli.

Spero che questa ricetta per il menù di Natale vi sia piaciuta.

Maria