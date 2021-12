"Terze dosi e vaccini ai bambini, ecco come sta andando in provincia di Trapani"

19/12/2021 06:00:00

Gaspare Canzoneri, responsabile in provincia di Trapani per la campagna vaccinale anti-Covid, è un periodo molto intenso per lei e per l'Asp nel fronteggiare l'avanzata del Covid. E' partita da qualche giorno la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni. E' certamente un momento importante, ma molti genitori sono preoccupati, altri sono indecisi se far vaccinare o meno i propri figli. Come possiamo rassicurarli?

E' una fase molto importante di ripresa delle attività di sorveglianza epidemiologica. Il vaccino per i bambini è stato testato, negli Stati Uniti è stato utilizzato su centinaia di migliaia di bambini e sta funzionando. I dati ci confermano assolutamente che l'efficacia e la sicurezza del vaccino sono maggiori dei rischi di prendere la malattia. Prima si diceva che i bambini erano in condizioni immunitarie tali da superare la malattia, ma è anche vero che con le varianti Delta e Omicron non possiamo più affermarlo. Quindi vaccinare è più sicuro ed efficace che non vaccinare.

Il coordinatore del Cts Locatelli in questi giorni ha affermato che vaccinare i bambini è importante perchè i danni da long Covid possono essere incidenti.

Esatto. Ma io non mi preoccuperei solo di questo, ma del fatto che non sono noti gli effetti che le variante Delta e Omicron possono causare in bambini non vaccinati. Quindi in mancanza di certezza, ed avendola invece sull'efficacia di un vaccino sicuro è preferibile vaccinare.

Tutti i genitori chiedono che tipo di vaccino va fatto ai bambini, se sia uguale a quello per gli adulti.

Il vaccino è Pfizer, come per gli adulti, ma il dosaggio è notevolmente inferiore, commisurato ai bambini.

Gli hub vaccinali come si sono preparati per accogliere i bambini?

Gli hub sono pronti, non sono pronti i genitori. Ad oggi non ci sono state molte adesioni. Invito i genitori a prendere in considerazione la vaccinazione per i propri figli. Negli hub vaccinali della provincia di Trapani sono stati creati dei percorsi di sicurezza dedicati ai bambini. In quasi tutti gli hub c'è un percorso esclusivo per i bambini, in alcuni hub ci sono dei giochi di intrattenimento per cercare di dare un'accoglienza migliore.

Invece come va la vaccinazione per gli adulti in provincia di Trapani?

La provincia di Trapani è tra le prime della Sicilia per vaccinazioni. Abbiamo raggiunto il livello di copertura consigliato dalle autorità. Abbiamo notato che, in virtù degli ultimi provvedimenti, super green pass e obbligo vaccinale per scuola e forze dell'ordine, quelle persone indecise hanno superato la paura e si sono recate a vaccinarsi. Negli ultimi giorni infatti abbiamo avuto un incremento notevole delle prime dosi.

Sono tante le persone che dovranno fare la terza dose. Come funziona, quando bisogna farla?

La terza dose spetta a 150 giorni esatti dalla somministrazione della seconda.

Che tipo di vaccino verrà fatto come terza dose?

I cittadini che si recano all'hub per fare la dose booster dovranno avere somministrato un vaccino a mRna, cioè o Moderna o Pfizer. L'utilizzo di un vaccino rispetto ad un altro è assolutamente equivalente, fare Pfizer o Moderna è la stessa cosa. E se abbiamo fatto le prime due dosi con Pfizer possiamo fare la terza con Moderna, o viceversa. Secondo alcuni studi recenti, fare lo switch può essere anche meglio.

Cosa dice a chi ancora non si è vaccinato?

Più in particolare è molto importante convincere chi ha più di sessant'anni e non si è ancora vaccinato a farlo immediatamente. Questa fascia d'età è più a rischio. Sono due i motivi per fare il vaccino: una è quella personale, di proteggersi, soprattutto gli over 60, l'altra è quella collettiva, per arginare il diffondersi del virus. Per quanto riguarda i bambini il vaccino è importante per la loro salute ma anche per un valore sociale che la vaccinazione ha, è un modo per proteggersi anche per il futuro, da successive varianti, dall'evoluzione dell'epidemia. Vaccinare i bambini è un investimento sul futuro.