Castelvetrano, i complimenti del sindaco Alfano per il centro vaccinale presso la ex Mocar

20/12/2021 07:30:00

Ottimo servizio. A dirlo è il sindaco Enzo Alfano e si riferisce all’Hub vaccinale di Castelvetrano, presso la ex Mocar, in contrada Magaggiaro. Il bene è stato affidato dall’Agenzia per i beni confiscati al comune di Castelvetrano che, a sua volta, lo ha concesso all’Asp.

L’ubicazione, data la sede dell’ex Mo-Car sul filo tra il territorio di Castelvetrano e quello di Campobello di Mazara, è utile per l’utenza di entrambe le città.

E ieri mattina il primo cittadino ha infatti verificato di persona ciò che era stato riportato dai giornali e raccontatogli da quanti avevano già fruito del servizio vaccinale. Ha parlato di un’organizzazione efficiente e di “un servizio eccellente del nostro territorio di cui essere orgogliosi”. “I locali si presentano molto luminosi – ha affermato - alla reception trovi immediatamente il personale che ti fornisce i moduli da compilare, comodamente seduto nei numerosi tavoli distribuiti nella sala. A seguire due medici che intervistano per l’anamnesi, subito dopo le postazioni ed infine l’attesa di 15 minuti prima di andare via”.

I complimenti vanno dunque al responsabile infermieristico Maurizio Favara, ai medici Andrea Candela e Nicola Clemente, agli infermieri Emilia Pedalino e Federico Vento, all’Operatrice Socio Sanitaria Annamaria Puleo e agli amministrativi Nicola Messina e Gianluca Margiotta.

“Giovani e bravi – ha concluso il sindaco - il nostro futuro”.