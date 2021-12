Castelvetrano, i complimenti del sindaco Alfano per il centro vaccinale presso la ex Mocar

Ottimo servizio. A dirlo è il sindaco Enzo Alfano e si riferisce all’Hub vaccinale di Castelvetrano, presso la ex Mocar, in contrada Magaggiaro. Il bene è stato affidato dall’Agenzia per i beni confiscati al comune di...