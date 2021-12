Troppi casi di Covid. A Castellammare il Sindaco chiude le scuole e annulla gli eventi per Natale

20/12/2021 14:15:00

Gli aumenti dei contagi in provincia di Trapani, con un boom di casi nel fine settimana (qui ci sono i dati aggiornati), portano ad una prima grave decisione a Castellammare del Golfo, dove sono state annullate tutte le manifestazioni natalizie ed è stata prevista la didattica a distanza in tutte le scuole, con grande disagio per le famiglie e gli studenti. Il sindaco Rizzo ha firmato l’ordinanza di sospensione delle attività in presenza.

Sono stati smontati in centro città gli stand di “Cioccolato e dintorni” e sospese tutte le altre manifestazioni previste dopo.

«Oggi è già stato chiuso in presenza il plesso Mignosi, dove circa 16 bambini sono risultati positivi al Covid-19 ed altri bambini in altre classi ed in altri plessi sono stati contagiati. Tanti con le famiglie sono in quarantena. Sono in dovere di tutelare la salute pubblica e -spiega il sindaco Nicolò Rizzo- in stretto contatto con le autorità sanitarie per monitorare i casi di positività nelle scuole, seppur dispiaciuto, non posso che annullare ogni momento di condivisione pubblica che può portare alla trasmissione del virus. Invito ancora tutti a vaccinarsi, a proteggere i più piccoli vaccinandoli e rispettare le misure anti covid in vigore: indossare la mascherina, disinfettare mani ed oggetti ed evitare assembramenti».