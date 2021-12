Covid, in provincia di Trapani 2232 positivi. Aumentano i ricoveri. I dati  

20/12/2021 13:30:00

Superato abbondantemente il muro dei duemila positivi al Covid in provincia di Trapani.



Gli attuali positivi sono 2232, secondo quanto comunica l'Asp. Trapani e Marsala le città con più positivi. Preoccupa la situazione in alcuni piccoli comuni, come Santa Ninfa e Salaparuta, che in proporzione al ridotto numero di abitanti negli ultimi giorni i casi sono cresciuti. Nel fine settimana c'è stata una nuova vittima in provincia, e crescono anche i dati dei ricoveri.

Ecco i positivi per città in provincia di Trapani, (tra parentesi la differenza con il dato di venerdì): Alcamo 270(+29), Buseto Palizzolo 8; Calatafimi Segesta 40, Campobello di Mazara 54, Castellammare del Golfo 66, Castelvetrano 152 (+9), Custonaci 35, Erice 211 (+30), Favignana 47, Gibellina 9, Marsala 380 (+43), Mazara del Vallo 194 (+6), Paceco 77, Pantelleria 8, Partanna 28, Petrosino 11, Poggioreale 8, Salaparuta 30 , Salemi 16, San Vito Lo Capo 17, Santa Ninfa 39 , Trapani 461 (+61), Valderice 63, Vita 4. Totale attuali positivi 2232 (+275); Totale deceduti 439 (+1) ; Guariti 20744 (+64); Ricoverati in Terapia intensiva 5 (+1); Ricoverati in Semi Intensiva 12 (+1); Ricoverati in Degenza ordinaria 17 (+7); Tamponi molecolari 1857; Tamponi rapidi 917