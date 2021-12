Superbonus 110, c'è l'accordo: via al tetto Isee per le villette 

20/12/2021 09:40:00

Dopo la riunione al Ministero dell'Economia tra vertici e rappresentanti di Governo sulla manovra 2022, la Commissione bilancio del Senato è pronta dare il via oggi, lunedì 20 dicembre 2021, alle votazioni per quanto riguarda le modifiche al Superbonus.

Nella serata di ieri, domenica 19 dicembre 2021, al Ministero dell'Economia è stato trovato l'accordo sul Superbonus. Secondo quanto si apprende, sarà, con ogni probabilità, cancellato il tetto Isee di 25.000 euro previsto per le ville unifamiliari mentre resterebbe il vincolo del 30% di lavori completati entro il 30 giugno. Per quanto riguarda il bonus mobili e elettrodomestici, il tetto di spesa in base al quale è calcolata la detrazione del 50% potrebbe salire da 5mila a 10mila euro.

Il Governo e la maggioranza avrebbero poi deciso di prorogare di altri tre mesi nel 2022 l'esenzione della Tosap-Cosap, la tassa sui tavolini che ristoranti e bar pagano per l'occupazione del suolo pubblico. Potrebbe poi abbassarsi da 36 a 32 anni la soglia di contribuiti per gli operai che lavorano in campo edile che vogliono accedere a 63 anni all'Ape sociale. La proposta ieri sera è stata avanzata dalla Commissione tecnica sui lavori gravosi presieduta da Cesare Damiamo e sembra aver avuto buoni riscontri.

Per quanto riguarda il prelievo fiscale, le aliquote potrebbero presto abbassarsi da cinque a quattro ed essere al 23% per i redditi fino a 15.000 euro, al 25% per i redditi tra 15.000 e 28.000 euro, al 35% tra 28.000 e 50.000 euro e 43% oltre i 50.000 euro. Diverso potrebbe essere invece il discorso per le detrazioni per reddito da lavoro dipendente: per questo è previsto che per i redditi fino a 15.000 euro l'importo della detrazione non sia inferiore a 690 euro o se a tempo determinato non inferiore a 1.380 euro. Per i redditi fino a 15mila euro resta il bonus Renzi da 100 euro. Al tempo stesso 835mila lavoratori autonomi e professionisti con partita Iva potrebbero dire addio all'Irap.