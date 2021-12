Ricco menù per le feste natalizie al Bar Pasticceria Millecaffè

20/12/2021 10:39:00

Al Bar Pasticceria Millecaffè è tutto pronto per le feste! Non soltanto quindi addobbi e musiche natalizie ma i veri protagonisti sono le loro eccellenze per una deliziosa colazione, un pranzo veloce o l'aperitivo pomeridiano. Inoltre, al Bar Pasticceria Millecaffè è possibile prenotare le più buone specialità da gustare direttamente sulle nostre tavole sia per Natale che Capodanno, con tante proposte gastronomiche per tutti i gusti, da scegliere con menù di carne o di pesce.

Per ordinare e prenotare tutto ciò che serve è possibile chiamare lo 0923 95 67 55, sia per asporto che consegna a domicilio. "In questi giorni stiamo avendo qualche difficoltà dovuta ai lavori che si stanno svolgendo proprio davanti al nostro locale - ci comunica il titolare - per questo motivo abbiamo attrezzato il Millegusti, proprio per le colazioni, il caffè e tutto quello per cui la nostra azienda è rinomata. Quindi per chi ha qualche difficoltà a raggiungerci nella storia sede, lo aspettiamo in via Scipione l'Africano al Millegusti".