Cade con il monopattino a causa di una buca. Setto nasale rotto per lo chef Natale Giunta

Setto nasale rotto, con tanto di intervento chirurgico per sistemarlo, punti in testa, traumi in tutto il corpo e 40 giorni di prognosi. Sono gli esiti della rovinosa caduta in centro a Palermo, dello chef Natale Giunta. Venerdì sera,...