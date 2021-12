21/12/2021 08:26:00

E’ di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato, ieri sera, lungo la strada statale “114” in contrada Gabbiano Azzurro e Vaccarizzo.

A scontrarsi un camion contro una macchina L’incidente stradale mortale si è verificato all’altezza del km 112,850 nel territorio di Vaccarizzo-Villaggio Delfino, che a sud confina con il territorio di Carlentini. Sono in corso di accertamento le cause per cui l’auto e il mezzo pesante sono entrati in collisione.