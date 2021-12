 Lo IACP di Trapani compie cento anni

21/12/2021 15:53:00

Lo Iacp di Trapani compie 100 anni. E per festeggiare l'importante traguardo, questa mattina, è stata scoperta una targa commemorativa nella sede dell'Istituto autonomo per le case popolari.

“Operiamo sottolinea il presidente Scontrino - in un contesto sociale dove permane una emergenza abitativa rispetto alla quale lavoriamo anche per creare una rete di interventi con gli enti locali e le istituzioni del territorio”. Nonostante le criticità, però, l'Istituto è vivo e proiettato verso nuovi traguardi.

“Cosa stiamo facendo: abbiamo ammodernato la mission.

Recupero degli alloggi, popolari, manutenzioni straordinarie, efficientamento energetico, recupero degli spazi urbani, miglioramento e adeguamento degli impianti di ascensore, interventi di social housing, in agenda anche utilizzo del superbonus e del sisma bonus, mentre già si parla sempre più concretamente di uso dei fondi del Pnrr, rispetto al quale parteciperemo al bando pubblicato dalla Regione con oltre 50 progetti.

Con i fondi PO FESR stiamo lavorando a Marsala e a Trapani, si avvicina a grandi passi la pubblicazione dell'avviso di gara per il recupero dell'antico Borgo Livio Bassi e per altre progettualità a Mazara, Castelvetrano e Valderice. Assieme al Comune di Trapani siamo destinatari di fondi per l’ammodernamento del rione Cappuccinelli, interventi finanziati con i bandi per la Qualità dell’Abitare. Qualità dell'Abitare con la quale lavoreremo anche a Marsala, un qualcosa che ha come fine il cambiare in meglio le nostre città”. Ma per centrare gli obiettivi prefissi, il presidente lancia un appello: “Migliorare

ancora di più la sinergia con gli enti locali”.