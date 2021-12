Basket: Oggi inizia il Campionato Under 15 della Pallacanestro Trapani

22/12/2021 17:00:00

La Pallacanestro Trapani è pronta a disputare il campionato Under 15, con il debutto fissato per oggi, mercoledì 22 dicembre, nella gara casalinga del PalaConad contro il Raptors Palermo. La palla a due della Tonno Auriga Trapani è fissato per le ore 19:30.

Il campionato regionale è diviso in gironi e la Pallacanestro Trapani nella prima fase del torneo affronterà le formazioni provenienti dalla provincia di Trapani, di Palermo e parte di Agrigento. Oltre ai granata e ai già citati Raptors Palermo, sono presenti Libertas Alcamo, Virtus Pallacanestro Mazara, Happy Basket Palermo, Basket Ribera, Cus Palermo e Academy Bagheria. La formazione trapanese è guidata da Giorgio Bonanno, tecnico che guida anche la squadra Under 16

La squadra Under 15 della Pallacanestro Trapani vede la collaborazione del progetto Network Basket Sicilia Occidentale. Un’iniziativa che da anni vede la società granata collaborare con le realtà del territorio, al fine di sviluppare il movimento giovanile. Una collaborazione che la Pallacanestro Trapani con fierezza ha stretto con Virtus Trapani, Nuova Pallacanestro Marsala, Palermo Raptors, Virtus Mazara e Basketland Castelvetrano.

Il calendario granata Under 15

Mercoledì 22 dicembre, ore 19:30, Tonno Auriga Trapani vs Palermo Raptors

Giovedì 13 gennaio, ore 18:15, Academy Bagheria vs Tonno Auriga Trapani

Mercoledì 19 gennaio, ore 18, Cus Palermo vs Tonno Auriga Trapani

Giovedì 27 gennaio, ore 18:30, Basket Ribera vs Tonno Auriga Trapani

Sabato 29 gennaio, ore 16, Happy Basket Palermo vs Tonno Auriga Trapani

Sabato 12 febbraio, ore 17:15, Tonno Auriga Trapani vs Virtus Pallacanestro Mazara

Giovedì 17 febbraio, ore 19:15, Libertas Alcamo vs Tonno Auriga Trapani

Martedì 21 febbraio, ore 16:50, Palermo Raptors vs Tonno Auriga Trapani

Venerdì 4 marzo, ore 19:30, Tonno Auriga Trapani vs Academy Bagheria

Sabato 12 marzo, ore 17:15, Tonno Auriga Trapani vs Cus Palermo

Sabato 19 marzo, ore 17:15, Tonno Auriga Trapani vs Basket Ribera

Sabato 26 marzo, ore 17:15, Tonno Aruiga Trapani vs Happy Basket Palermo

Venerdì 1 aprile, ore 18:30, Virtus Pallacanestro Mazara vs Tonno Auriga Trapani

Sabato 9 aprile, ore 17:15, Tonno Auriga Trapani vs Libertas Alcamo

Il roster granata Under 15

Christian Cirobisi

Antonio Donato

Lorenzo Galatà

Nicolò Genna

Enrico Gerardi

Flavio Giacalone

Aurelio Grillo

Samuele Pagano

Luigi Patti

Daniele Piccichè

Davide Rizzo

Alessandro Rocchetti

Bartolomeo Savalli

Giovanni Scalia

Salvatore Tumminia

Allenatore: Giorgio Bonanno

Assistente Allenatore: Gabriele Baseggio

Assistente Allenatore: Christian Culcasi

Preparatore Atletico: Davide Scontrino

Dirigente: Giuseppe Tumminia