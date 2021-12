Natale col Covid in Sicilia: previsti 2000 contagi al giorno. Ecco perché 

22/12/2021 08:20:00

Questa ondata di contagi natalizia in Sicilia non si arresta. Sono soprattutto i non vaccinati a finire in ospedale, e in molti casi intubati. Ma gli esperti prevedono duemila contagi al giorno.

Ecco perchè il governo Musumeci ha fatto sapere ai direttori generali degli ospedali siciliani di tenersi pronti a riconvertire entro 48 ore i reparti che nei mesi scorsi, in virtù dell'allentamento della pandemia, erano stati " restituiti" ai malati non Covid.

Ma perchè crescono così tanto i contagi? Innanzitutto ci sono ancora 700 mila siciliani che non hanno ricevuto nemmeno una dose, il 16 per cento della popolazione. Sono loro a spingere la Sicilia verso la zona gialla: 8 ricoverati su dieci non sono vaccinati. Di questo passo, presto l'Isola presto potrebbe sforare i parametri che fanno scattare nuove restrizioni.

Poi, stanno arrivando in questi giorni in Sicilia circa 80.000 persone che vivono fuori e tornano per le feste. Osservati speciali sono appunto gli aeroporti, i porti e lo Stretto di Messina, i luoghi di frontiera da cui transitano i turisti ma anche moltissimi siciliani che rientrano nell’Isola dall’estero o da altre regioni italiane per trascorrere Natale e Capodanno con i parenti. Ed infatti all'aeroporto di Palermo sono sempre di più i positivi che vengono scoperti con il tampone al loro arrivo: persone che probabilmente neanche avrebbero dovuto imbarcarsi ...