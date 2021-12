Variante Omicron, salgono i casi anche in Sicilia

22/12/2021 10:43:00

La variante Omicron ha messo piede in Sicilia da alcuni giorni, e, come ormai avviene dappertutto, i tempi di trasmissione sono molto più rapidi. Solo in provincia di Palermo, dove il tracciamento è più efficace, sono stati scoperti nelle ultime ore sette casi, tra turisti e siciliani di rientro (e del rischio di crescita dei contagi dovuto a questi fattori ne parliamo qui).

Ieri sette casi sono stati sequenziati dal CRQ (Centro Regionale di Qualità) coordinato dalla professoressa Francesca Di Gaudio e cinque Delta Plus.

Complessivamente sono sette i casi finora accertati, tutti individuati all'aeroporto Falcone Borsellino. Si tratta di tre palermitani provenienti dall’estero, adesso in isolamento domiciliare, e di quattro stranieri sbarcati in Sicilia e portati subito al Covid hotel di Palermo.