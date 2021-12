23/12/2021 17:13:00

Due incidenti sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un camion è uscito fuori strada all'altezza dello svincolo per Palermo. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per chi era alla guida del mezzo.

Altro grave incidente si è verificato nei pressi dello svincolo per l'aeroporto Falcone-Borsellino, in direzione Trapani.

Attualmente il traffico in autostrada è bloccato. Si consiglia di procedere con prudenza.