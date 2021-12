Bello il Natale, ma occhio... ai pacchi!

24/12/2021 06:00:00

Ci siamo.

Siamo a Natale. Il Paese è in festa, per quanto la diffusione della variante Omicron lo consente; le luminarie sono tutte accese, le dispense sono già piene di cibo, pronte per essere aperte e saccheggiate.

Lo Spirito del Natale ci pervade... a chi più, a chi meno.



Insomma, come diceva una vecchia reclame televisiva con Renato Pozzetto... quando il Natale arriva, arriva.



Tradizione secolare vuole che, a Natale - per alcuni alla mezzanotte, per altri, ad esempio negli Stati Uniti, al mattino seguente - si aprano i regali di amici e parenti. "Ceste" piene di ogni ben di dio, pacchi per i cugini, pacchettini "pensierini" per i cognati, pacchi enormi con dentro i giocattoli per i piccoli di casa, e pacchi.



"Pacchi" e basta.



Siamo in piena era digitale, e in piena era pandemica. Quindi è praticamente normale che una buona fetta dei nostri regali natalizi la facciamo online. E se ci sono negozi di commercio elettronico pienamente affidabili, Amazon su tutti,

nella rete ci finiscono anche squali e pescicane.



Ci si espone quindi al "phishing", e a tantissime altre truffe.







Questa mattina Il Messaggero scrive che per il Natale 2020, quello "da remoto", sono state segnalate alla Polizia Postale 31mila truffe online. Quest'anno, le segnalazioni di truffe sono raddoppiate.



Ad esempio, può capitare che sul telefono arrivi questo messaggio: "Il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione". Allegato c'è un link, che rimanda a un sito molto simile a quello familiare e sicuro. Lì scatta la trappola: si richiede l'inserimento dei dati della carta di credito, e a quel punto scatta il prelievo non autorizzato.



Gli hacker, o meglio ancora, i delinquenti online, truffano su tutto: offerte e promozioni fasulle, email spam, accattivanti desktop natalizi, suonerie a tema per il cellulare.



E poi, adesso che si può viaggiare, scattano le truffe sulle offerte di viaggio. Pacchetti promozionali inesistenti, bettole travestite da hotel a 4 stelle, e molto altro ancora.



CI SONO PICCOLI ACCORGIMENTI DA PRENDERE, PER EVITARE I "PACCHI DI NATALE"



In primis, la Polizia Postale invita i consumatori a segnalare immediatamente truffe sospette a commissariatodips.it



E' importante poi informarsi sempre su ciò che si vuole acquistare, stando attenti al prezzo, e confrontandolo con prezzi di altri "negozi online" più affidabili. Comprare solo articoli con foto dettagliate, e scegliere solo oggetti con descrizioni accurate.

Si consiglia anche di utilizzare lo strumento delle recensioni: comprate solo dai rivenditori che ne hanno molte e positive, e non lesinate di lasciarne una anche voi, quando il regalo arriverà integro a casa vostra e senza brutte sorprese.

Infine, è fondamentale proteggere sempre i propri dati personali, soprattutto quelli riguardanti le proprie carte di credito e di debito.



L'ultimo consiglio, ve lo offriamo noi: spendete qualche soldino in più, e comprate nei negozi fisici del nostro territorio.

Aiuterete così i vostri amici e conoscenti a rialzarsi dopo due anni maledetti per loro.