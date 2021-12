Marsala, scontro auto moto all'incrocio di contrada Ciancio. Motociclista in ospedale

24/12/2021 09:27:00

Un incidente si è verificato questa mattina, vigilia di Natale, all'incrocio delle Contrade Ciancio e San Silvestro a Marsala, nei pressi dell'ex concessionaria Renault.

A scontrarsi un'auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista che è stato trasferito con un'ambulanza al pronto soccorso del "Paolo Borsedllino". Sul posto per i rilievi dell'incidente, i carabinieri che hanno chiuso la strada al traffico per consentire i soccorsi.

C'è da dire che, diversamente da tante altre volte in cui gli incidenti in questo incrocio sono stati causati dal non funzionamento del semaforo, questa volta, dopo tantissimo tempo, l'impianto è funzionante.