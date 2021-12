  A Trapani lo Sportello Antiracket e le associazioni fanno rete contro usura ed estorsione

25/12/2021 10:38:00

Per la prima volta lo Sportello Antiracket e le associazioni di categoria fanno rete nella lotta all'usura ed all'estorsione.



Per la prima volta, tutti ci mettono la faccia. Per fare rete insieme nella lotta all'estorsione ed all'usura.

E' questo il senso della conferenza stampa che si terrà, lunedì prossimo, 27 Dicembre, alle 16 e 30, presso il salone della Camera di Commercio di Trapani.

L'incontro con i giornalisti e gli operatori della stampa è organizzato dallo Sportello di Soldiarietà dell'Associazione Antiracket ed Antiusura di Trapani.

In quell'occasione non solo verrà fatto un primo bilancio dell'attività dello Sportello, ma parteciperanno anche alcune organizzazioni ed istituzioni del territorio, che hanno deciso di fare rete insieme.

Saranno presenti infatti, oltre al presidente della Camera di Commercio di Trapani, Pino Pace, Vito Pellegrino, per Sicindustria Trapani; Francesco Cicala, della Cna; Antonio Marino, di Federalberghi, ed Emanuele Virizì, di Federalberghi.

"Si tratta di un incontro pubblico che giunge al termine di un percorso di lavoro che non si arresta - commenta il responsabile dello Sportello, Giuseppe Novara - ma che continuerà nel 2022, con altre iniziative, e con il coinvolgimento di altre realtà, perchè la lotta all'estorsione, fenomeno odio che da noi assume varie forme, coinvolge e riguarda tutti, istituzioni, associazioni datoriali, imprese, sindacati".

Al termine della conferenza stampa, ci sarà anche un brindisi augurale con tutti i partecipanti, per un felice 2022.



Ricordiamo che allo Sportello di Solidarietà possono rivolgersi non solo gli operatori economici ma anche i professionisti e, più genericamente, i cittadini che hanno bisogno di assistenza perché ritengono di essere finiti nelle maglie dell’estorsione, o di essere vittime di usura. Lo sportello offre consulenza legale e giuridica, economica, e supporto psicologico

Lo sportello è attivo sempre: si può chiamare il 370 1543414 o inviare una mail a info@trapaniantiracket.it. Lo sportello riceve anche tutti i mercoledì e venerdì dalle 16 alle 20, in Via Marinella 8 a Trapani.