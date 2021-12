  Luminarie, spettacoli e zampognari. Quanto sta costando il Natale targato Grillo a Marsala

25/12/2021 06:00:00

Si aggira sui 100 mila euro il costo del Natale di Marsala del sindaco Grillo (ma il conto potrebbe salire).



Luminarie, addobbi, babbi Natale, concerti ed eventi. Per il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, questo doveva essere l’anno del ritorno alla quasi normalità. E così non ha badato a spese, tornando ad un tenore di epoca pre-covid, nell’allestire eventi e addobbi in giro per la città, ovviamente tutto a spese del Comune, quindi dei cittadini marsalesi.

Il tutto non senza episodi che collidono con un senso di opportunità nel fare determinate scelte e nel dare gli incarichi.

Come l’incarico all’associazione Musikè di Marsala, presieduta da Nino Pulizzi, che alle elezioni dell’ottobre 2020 era candidato al consiglio comunale proprio a sostegno di Grillo nella lista Liberi. L’associazione in questi giorni sta portando in giro babbi Natale, musicisti, zampognari, artisti di strada e spettacoli “dixieland”.

Costo:14.300 euro.

La voce di spesa più importante per questo Natale riguarda, però, le luminarie. Il Comune per le luci natalizie si è affidata alla Luminarie JMG di Palermo.

Costo: 62.781,20 euro.

L'anno scorso, primo Natale col Covid, nel segno dell'austerità, si spesero 26 mila euro, e aveva gestito tutto la Pro Loco con un contributo del Comune di 24 mila euro.

Un altro spettacolo voluto dal sindaco Grillo è quello dei Gen Rosso, gruppo Christian Rock fiorentino fortemente ispirato da Chiara Lubick, mistica trentina che nello scorso secolo ha fondato il movimento spirituale cattolico "Opera di Maria". E qui più che la vicinanza politica c’è quella spirituale.

Saranno quattro gli spettacoli in programma, al Teatro Impero dal 14 al 16 gennaio 2022. Due matinée, riservate alle scolaresche, e due spettacoli serali.

Il concerto spettacolo di "rock cristiano" che andrà in scena si chiama "Forti senza Violenza".

Costo: anche questo 14.300 euro, iva inclusa.



Altri eventi sono stati comprati dal Comune.

Lo spettacolo “Cantannu a lu Bamminu”dell'associazione “I Cantuscrittu” di Messina. Costo: 2250 euro.

Un altro spettacolo comprato è quello del MAC, il Movimento Artistico Culturale, di Marsala, è il concerto jazz “Eliyah Reichen Trio” .

Costo: 4.000 euro.



Ha anche noleggiato un gazebo dove mettere il presepe al Quartiere Spagnolo, per 1952 euro. Costano invece 292 euro le 40 stelle di Natale comprate per addobbare Palazzo Fici.

Il Comune ha compartecipato all’evento Sport e solidarietà sotto l’albero fornendo il service audio e luci: 700 euro

Il sindaco il 19 dicembre ha fatto gli auguri di Natale, per l'occasione il rinfresco è stato offerto dal Comune: 350 euro.



Mancano all’appello altre voci, però, di cui non c’è traccia nell’albo pretorio del Comune, dagli alberi veri alla pista di ghiaccio a porta nuova, e altri spettacoli organizzati in città.