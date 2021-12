Marsala, per i nostri politici il vero senso del Natale può attendere

25/12/2021 04:00:00

Il vero senso del natale.

È l'augurio del sindaco lilibetano Massimo Grillo manifestato nell'ultimo consiglio comunale pre-natalizio svoltosi di mattina il 23 dicembre.



Prima del suo intervento era accaduto molto. L'assessore Oreste Alagna ha informato sull'area artigianale e che gran parte dei lotti sono stati inseriti nelle Zone Economiche Speciali e godono d'agevolazioni, ma a gennaio si necessita un tavolo tecnico - come sempre - per definire il tutto. L' "Orlando furioso" ha lamentato di non aver ricevuto risposta sulle superfici dedicate all'eliporto e ai Vigili del Fuoco, appoggiato da Di Pietra.

Il primo: "al di là delle tensioni in maggioranza di cui sono consapevole e ho chiarezza e che nei prossimi giorni saranno affrontate trovando un metodo per superarle, lavorando in una logica di squadra. Al di là dalle legittime aspettative. Anteponendo il bene comune".



Fin qui il politico, poi l'ecumenico: "da qualche anno gli auguri che ci scambiamo hanno perso l'autentico significato del Natale, che è la capacità di donarsi all'altro. Questo ci insegna la storia, indipendentemente dalle religioni. Lo dice la storia: è venuto un uomo a darci un modello di vita ad avviare una sorta di rivoluzione sociale, culturale. Dovremmo fare diventare tutto ciò una cultura politica, che si traduce concretamente in quella capacità di donazione a cui facevo riferimento prima[...]. Ribadisco questo concetto in una logica di valori a cui dobbiamo richiamarci. La vera politica ha bisogno di radici, formazione, retroterra politico-culturale, e l'augurio che faccio alla città è di recuperare il vero senso del Natale. Noi lo abbiamo fatto con l'itinerario dei presepi, per ripercorrere la storia dell'uomo. Mi auguro la fine delle contrapposizioni che individuano nel Sindaco il bersaglio, e ci sia quella capacità di condivisione per il bene della città".



Alcune considerazioni.

La storiografica: ci fu l'avvento di Gesù di Nazareth, donò la sua vita per la redenzione del genere umano, e già questo è opinabile.

Sicuramente ci ha regalato un potere, quello cattolico. Poi ognuno preferisce la sua storia. Quella umana non iniziò con la nascita di Gesù, bensì con l'homo sapiens progenitore dell'uomo moderno. Nel frattempo prima del nazareno ci furono anche:Tutankhamon, Ciro il Grande, Confucio, Siddhartha Gautama, Parmenide e tanti altri, e questo è indiscutibile.



La vera politica e quindi i suoi esponenti, dice Orlando che devono avere radici, formazione e retroterra politico-culturale. Queste tre caratteristiche non si ravvisano negli assessori Galfano e Gandolfo, né nei consiglieri Sturiano e Vinci.

Inoltre, quali siano i valori condivisi a cui si richiamano Fratelli d’Italia, Udc, PSI e ProgetTiamo Marsala, è oscuro.



Se questi sono i soggetti politici per una linea valoriale e di condivisione per il bene della città, il vero senso del Natale dovrà attendere.



Vittorio Alfieri