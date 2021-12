Investimenti online: analizziamo il boom di utenti delle piattaforme di trading

26/12/2021 09:00:00

Non si arresta il boom del trading online, che già da alcuni anni registra un forte aumento degli iscritti. La pandemia di Covid ha sicuramente impresso una brusca accelerazione ad un fenomeno che era, però, di fatto già in atto. I principali broker del settore dichiarano un trend molto positivo per quanto riguarda i nuovi clienti: ad inizio 2021, ad esempio, eToro ha superato quota 20 milioni di sottoscrizioni, Capital.com ha dichiarato di aver raggiunto una crescita pari al +236%, mentre Plus500 nel solo 2020 ha raggiunto più di un milione di persone in più rispetto ai mesi precedenti. Numeri da capogiro, insomma, che attestano l'interesse da parte degli utenti nei confronti degli investimenti online, considerati più attrattivi rispetto alle classiche modalità legate alla presenza, come mediatore, degli istituti di credito.

La grande diffusione della finanza digitale, tuttavia, non è priva rischi: per questo motivo occorre scegliere con accuratezza il broker al quale ci si vuole affidare, per evitare truffe e raggiri. Da questo punto di vista, per individuare le migliori piattaforme di trading online è opportuno affidarsi ai consigli di esperti del settore che aiutino l’utente a scegliere con consapevolezza l’intermediario con cui operare. I broker più utilizzati dai traders hanno numerose certificazioni, come quella della Consob (emanata per l'Italia) o la licenza CySEC che ha valore in tutta Europa. Appoggiarsi ad un operatore certificato mette al riparo dai rischi e permette di investire in modo sicuro.

Quali piattaforme per fare trading

Le migliori piattaforme di trading, oltre alla presenza di regolari licenze per operare a livello internazionale, offrono ai loro iscritti anche la possibilità di investire su diversi asset. Questa tipologia di broker, definita appunto multi-asset, mette a disposizione una vasta gamma di prodotti finanziari: dalle criptovalute alle azioni, dalle obbligazioni alle materie prime fino ai beni rifugio come l'oro. Da questo punto di vista, proprio l'oro è al centro dell'interesse degli investitori, soprattutto a causa dei pesanti timori circa il rialzo dell'inflazione. L'aumento dei prezzi, infatti, ha come diretta conseguenza un rialzo del costo del metallo prezioso, considerato da sempre come la cassaforte ideale dove immagazzinare denaro sotto forma di lingotti.

Oltre a un'offerta di prodotti finanziari sufficientemente ampia per l'utente, i migliori broker presentano in genere altre caratteristiche che li accomunano. Innanzitutto la presenza del conto demo gratuito, che è un'interessante funzionalità in grado di supportare i trader, in particolare quelli alle prime armi. Il conto demo, infatti, è un vero e proprio conto al cui interno viene depositata una cifra (anche molto ingente) direttamente dalla piattaforma. L'obbiettivo è quello di fornire una sorta di palestra virtuale dove l'utente possa allenarsi a fare trading senza rischiare di bruciare subito tutto il suo capitale.

I migliori broker per investire online

Tra i migliori broker per fare trading online spiccano senza dubbio eToro, XTB, Libertex, Capital.com, Plus500, ForexTB, AvaTrade e Markets.com. Tutte queste piattaforme sono dei partner sicuri e affidabili, tuttavia esse si distinguono fra di loro per alcune peculiarità. Il broker israeliano eToro, ad esempio, è divenuto in breve tempo un leader nel settore del Copy trading. Il Copy trading è un innovativo metodo di investimento basato sul fatto che l'utente può scegliere di seguire alcuni fra i più bravi trader del mondo (proprio come si farebbe in un social network) con l'obbiettivo di ricalcarne le mossa.

In questo modo, quindi, eToro dà la possibilità di copiare dai migliori, facendo man mano pratica nel mondo della finanza. Un altro broker molto apprezzato è Plus500, che consente di operare utilizzando i CFD. I CFD (il cui acronimo sta per contracts for difference) sono uno strumento finanziario di tipo derivato che permettono al trader di non acquistare direttamente un asset, bensì di limitarsi a speculare sull'andamento del suo sottostante, con un evidente risparmio in termini economici.