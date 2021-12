27/12/2021 06:36:00

Si tinge di giallo il Natale in provincia di Trapani. Il cadavere di un uomo è stato infatti trovato ad Erice, in Contrada Pegno, e ha segni di una brutale violenza sul corpo. Pertanto si indaga per omicidio.

La vittima è Salvatore Martino, aveva 37 anni. Sarebbe stato picchiato a sangue. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della comando provinciale di Trapani, con il coordinamento della Procura.

I militari stanno cercando di ricostruire quanto successo e stabilire il movente dell'omicidio, indagando nella vita dell'uomo - tossicodipendente e in gravi condizioni economiche, tanto che viveva in alloggi di fortuna - e ricostruendo le sue ultime ore.