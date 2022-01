Sicilia, c'è il bando per i terreni danneggiati da calamità naturali

18/01/2022 22:00:00

Novità per il sostegno all'agricoltura in Sicilia. E' stato approvato il Bando della Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” del PSR Sicilia 2014/2022. La presentazione della domanda di sostegno è prevista: dal 31/01/2022, mentre la chiusura è stabilita al 28/02/2022.

Il bando prevede che “l’ammissibilità dell’investimento è subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea della proposta di modifica del PSR Sicilia 2014-2022, attualmente al vaglio dei Servizi della Commissione, nonché alla chiusura con esito positivo della procedura scritta di modifica dei criteri di selezione da parte del Comitato di Sorveglianza”.

Il bando prevede investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati - riporta siciliaagricoltura - legato a lunghi periodi di siccità si sono avvicendati eventi estremi quali piogge alluvionali, bombe d’acqua, trombe d’aria, cicloni, che hanno avuto gravi ripercussioni sul potenziale produttivo agricolo e zootecnico, nonché sulle strutture e infrastrutture. Eventi che sono sintomatici del cambiamento climatico in atto, che nella regione si manifesta anche attraverso una significativa tendenza all’aumento delle temperature e della frequenza di eventi atmosferici estremi. Nel contesto agricolo è necessario utilizzare strumenti per ripristinare il livello di competitività per quelle imprese che devono far fronte alle conseguenze derivanti dalle stesse.

Il bando è finanziato per 5.000.000,00 di cui euro 3.025.000,00 di quota FEASR. Nell’ambito della presente sottomisura possono essere finanziati interventi sulle strutture danneggiate (terreni, fabbricati, impianti, viabilità poderale, ecc.), sulle dotazioni aziendali (acquisto di macchine e attrezzature agricole), nonché interventi di ripristino di impianti di colture poliennali e del patrimonio zootecnico danneggiati da eventi catastrofici.

Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative progettuali riguardanti interventi nelle aziende agricole ubicate nell’intero territorio della Regione Sicilia, nei Comuni colpiti da incendio.

La spesa minima ammissibile è pari ad euro 10.000,00 e la spesa massima ammissibile è pari a euro 150.000,00. Per la stessa tipologia di spesa ammissibile l’intensità di sostegno non potrà superare in ogni caso il 100%, compresi i pagamenti nell’ambito di altri interventi compensativi (aiuti, fondi nazionali o regionali) e/o di polizze assicurative.