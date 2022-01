Sicilia, visita ufficiale a Palermo del generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta

22/01/2022 07:00:00

Visita ufficiale, a Palermo, del generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, dal 12 gennaio, ha assunto l’incarico di comandante interregionale carabinieri ‘Culqualber’. Ad accoglierlo, nella sede del Comando legione carabinieri Sicilia, è stato il generale di Brigata Rosario Castello, comandante della Legione.

Galletta ha incontrato, oltre ai comandanti provinciali dell’Isola ed al comandante del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, una rappresentanza dello Stato Maggiore, dei Reparti territoriali, specializzati e mobili, di delegati della Rappresentanza Militare nonché di militari dell’Arma in congedo. Il generale si è intrattenuto con i militari ed ha ricordato i valori fondanti dell’Istituzione, che sono quelli della vicinanza e della prossimità ai cittadini, evidenziando come il lavoro di squadra sia il fattore prolusivo di ogni successo. Ha altresì rivolto un pensiero commosso e grato a tutti quei carabinieri, e alle rispettive famiglie, che in questi anni hanno dedicato la loro vita al servizio del cittadino, sia in molteplici operazioni anti-mafia, sia in attività di contrasto quotidiano alla criminalità comune, sia di soccorso alle popolazioni in momenti di particolare bisogno.

Ha poi ringraziato personalmente tutti i presenti augurando di continuare a lavorare “servendo” la cittadinanza. La visita è proseguita incontrando i delegati della Rappresentanza Militare, nonché i comandanti provinciali della Sicilia. Infine il comandante interregionale ha reso onore, con il proprio saluto, alla Bandiera di Guerra del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”