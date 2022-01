Rallenta il Covid in Sicilia: sono 5394 i positivi. Domani scatta la zona arancione

23/01/2022 18:27:00

Rallenta il Covid in Sicilia. Oggi si registra ancora un calo dei nuovi positivi. Sono 5394 a fronte di 34.922 tamponi, ieri invece erano stati 7508 su 43.258 tamponi processati.

Nell'attesa della zona arancione, che scatterà domani in tutta la Regione, nelle ultime 24 ore si sono registrati 24 decessi (ieri 44) che portano il totale delle vittime, sull’isola, a 8.181. Sono questi i dati comunicati oggi dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 212.178 (+4.363) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.426, di cui 164 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 210.588 pazienti. I guariti dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 351.356 (+1.007).



Il numero dei nuovi casi casi nelle province, vede Catania in testa con 1414 casi, segue Palermo 1.020 casi, Messina 547, Siracusa 579, Trapani 344, Ragusa 711, Caltanissetta 362, Agrigento 364, Enna, 53.

Ancora in lento calo la curva epidemica in tutto il Paese: i nuovi casi sono 138.860, contro i 171.263 di ieri e soprattutto i 149.512 di domenica scorsa. Con 927.846 tamponi, 116mila meno di ieri, ma un tasso di positività che cala dal 16,4% al 15%. In diminuzione anche i decessi, 227 (ieri 333), per un totale di 143.523 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a salire invece i ricoveri, dopo il calo di ieri: le terapie intensive sono 9 in più (ieri -31) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.685, mentre i ricoveri ordinari sono 185 in più (ieri -43), 19.627 in totale. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (21.700), poi l’Emilia-Romagna (19.603), il Veneto (14.976) e il Lazio (12.651).