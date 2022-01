 Covid. La curva scende. Stabile la situazione negli ospedali

25/01/2022 06:00:00

"Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l'Omicron e si sta andando in discesa".

Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, parlando dell'andamento dell'epidemia.

"Speriamo che questo sia il trend consolidato. Negli ultimi due giorni anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore al numero dei dimessi. Questo fa ben sperare", ha concluso.



L'andamento dell'epidemia da Covid che forse è arrivata al suo plateau "è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni. L'Italia sta facendo molto bene", ha continuato Figliuolo.

"La campagna sta andando avanti secondo i ritmi che ci eravamo prefigurati. In questo momento abbiamo superato l'87% di persone totalmente vaccinate e siamo a 30 milioni e 300mila booster su una possibile platea adesso di 39 milioni e mezzo - ha concluso -. Quindi questo ha fatto sì che ci sia stata una buona barriera contro la variante Omicron".



Gli ultimi dati siciliani

Sono 3.629 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 26.096 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.394.

Il tasso di positività scende al 13,9 %( ieri era al 15,4%). L'isola è all'ottavo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 214.783 con un aumento di 2.605 casi. I guariti sono 991, 33 le vittime che portano il totale dei decessi a 8.214.

Sul fronte ospedaliero sono 1.625 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 164, lo stesso numero rispetto a ieri.

Il contagio nelle singole province vede Palermo con 578 casi, Catania 940, Messina 574, Siracusa 538, Trapani 191, Ragusa 331, Caltanissetta 258, Agrigento 175, Enna, 44.

In una settimana il 33% di nuovi casi in meno

Nella settimana appena conclusa il numero dei nuovi positivi al Covid si è ridotto di un terzo rispetto alla settimana precedente e sono sensibilmente diminuiti anche i nuovi ingressi in terapia intensiva.

È però aumentato il numero dei decessi segnalati.

E' quanto emerge da una nota dell'ufficio Statistica del Comune di Palermo nel rendere noti i dati relativi all'andamento della pandemia in Sicilia e diffusi ieri dal Dipartimento della Protezione Civile.



Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 48.984, il 33% in meno rispetto alla settimana precedente. Sono diminuiti anche i tamponi eseguiti (-21,1%). Il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati è comunque diminuito, passando dal 20,4% al 17,3%.

La situazione in provincia di Trapani

Sono 15 le nuove vittime del Covid in provincia Trapani, secondo quanto riportato dal bollettino dell’ASP aggiornato al 24 gennaio 2022, il totale nel trapanese dall’inizio della pandemia è di 502. Sono 13.108 i casi attuali, (venerdì erano 13477). Sono cinque le persone in terapia intensiva (-3 rispetto a venerdì), stabili i ricoveri in semi-intensiva 16, e sono 92 quelle ricoverate in regime ordinario. Tra le città, a Trapani si registra una forte diminuzione dei casi, sono 1955 i positivi (venerdì erano 2749). Ma c’è da dire che dal conto di Trapani viene per la prima volta scorporato quello di Misiliscemi, che registra più di 200 positivi.

casi, in aumento invece a Marsala con 2574 casi (venerdì erano 2294) e infine Mazara con 1367 (venerdì erano 1425).

Questi i numeri aggiornati nelle città della provincia, tra parentesi il dato di venerdì scorso – Alcamo 1049 (1022); Buseto Palizzolo 27 (54); Calatafimi-Segesta 205 (198); Campobello di Mazara 496 (462); Castellammare del Golfo 519 (486); Castelvetrano 1076 (986); Custonaci 298 (294); Erice 790 (1041); Favignana 101 (109); Gibellina 111 (96); Marsala 2574 (2294); Mazara del Vallo 1367 (1425); Paceco 361 (442); Pantelleria 196 (174); Partanna 362 (337); Petrosino 152 (129); Poggioreale 49 (44); Salaparuta 67 (66); Salemi 281 (257); San Vito Lo Capo 199 (193); Santa Ninfa 166 (145); Trapani 1955 (2749); Valderice 476 (458); Vita 18 (16). Ai 24 comuni oggi si aggiunge quello di Misiliscemi con 211 positivi.

Totale casi attuali positivi 13108 (venerdì erano 13477); Deceduti in totale 502 (+15); Guariti in totale: 28629 (il dato di venerdì 27240); Ricoverati in Terapia intensiva attuali: 5 (-3); Ricoverati del territorio in Terapia semi-intensiva attuali 16 (/); Ricoverati in degenza ordinaria: 91 (-2); Ricoverati in RSA e Covid Hotel 22 (-2). Tamponi molecolari, dato parziale del fine settimana: 470; Tamponi per la ricerca dell’antigene: 4816

Il virus in Italia

Primo calo degli attualmente positivi in Italia dalla fine di ottobre: secondo i dati del sito del Governo, le persone in attesa di guarigione dal covid sono 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore.

Anche se si tratta di numeri relativi al fine settimana, e pertanto non consolidati, il dato è importante sia per l'ampiezza, sia in relazione all'andamento della quarta ondata.

Basti pensare che due settimane fa, lunedì 10 gennaio, gli attualmente positivi erano aumentati di 60 mila e una settimana fa di 6 mila. Bisognerà attendere però i prossimi giorni per vedere se la diminuzione proseguirà.

Dall'inizio della pandemia sono oltre 10 milioni gli italiani contagiati dal Covid: secondo i dati del ministero della Salute sono 10.001.344, di fatto uno su sei. Gli attualmente positivi sono 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 143.875. I dimessi e i guariti sono invece 7.147.612, con un incremento di 102.363 rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono 77.696 i nuovi contagi da Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 138.860. Le vittime sono invece 352, mentre ieri erano state 227.

Sono 519.293 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 933.384. Il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto al 14,9% di ieri. Sono 1.685, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 101. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.862, ovvero 235 in più rispetto a ieri.