Cessione del credito e superbonus, Confartigianato Trapani incontra aziende e pittori edili

30/01/2022 12:40:00

Discutere sulla possibilità di cantierare e sulle diverse strategie da mettere in atto.

È questo l’obiettivo dei tre incontri – dedicati a tutte le aziende e pittori edili – organizzati da ANAEPA (Associazione Nazionale Artigiani dell’Edilizia, dei Decoratori, dei Pittori e Attività Affini) Confartigianato Trapani.

I tre incontri riguarderà soprattutto la cessione del credito (uno dei servizi più importanti di Confartigianato) che nell’ultimo periodo sta subendo vari cambiamenti.



Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, infatti, la possibilità di cessione sarà permessa solamente alle banche: una buona soluzione se solo ci fossero i presupposti per i rimborsi in tempi brevi (che non sta avvenendo).



Le imprese, infatti, si ritrovano ad affrontare diversi problemi dopo aver fatto le cessioni del credito con lo sconto in fattura: l’asseverazione (che causa gravi disagi per l’annullamento delle diverse pratiche di cessioni) o il blocco delle somme nel cassetto fiscale, con annesso un lungo periodo di attesa per l’erogazione delle stesse. Somme che, ricordiamo, vengono utilizzate per pagare tasse, cedolini e soprattutto fornitori.



«Adesso è il momento di agire – ha dichiarato Emanuele Virzì, Presidente di ANAEPA e Confartigianato Imprese Trapani – e lo faremo sempre con lo stesso spirito che ci contraddistingue: stando vicini alle aziende, ascoltandole e consigliandole. Saranno organizzati tre incontri, nei primi tre venerdì del mese di febbraio, dove spiegheremo come emettere una pratica senza riscontrare delle anomalie»



A causa delle restrizioni dovute alla zona arancione in cui ricade la Sicilia è obbligatoria la prenotazione e l’accesso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass Base.