Covid. Green pass illimitato per chi ha tre dosi. Oggi la decisione

02/02/2022 06:00:00

Sarà all'esame del Consiglio dei ministri di oggi, mercoledì, la modifica della durata del green pass dei soggetti vaccinati con tre dosi.



L'ipotesi sul tavolo prevederebbe una durata illimitata del certificato verde, fatte salve nuove situazioni di carattere sanitario e in attesa che Ema e Aifa decidano su una eventuale quarta dose.



E secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa c'è l'ipotesi, entro l'estate, di non limitare le attività anche se si è positivi asintomatici. "L'obiettivo che ci poniamo di raggiungere entro l'Estate è di non limitare le attività anche se si è positivi asintomatici. Dobbiamo arrivare a convivere col virus e ciò significa, appunto, non porre limitazioni alle attività anche se si è positivi asintomatici. E' il traguardo". Così all'ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi con l'Italia). L'obiettivo, ha chiarito, "deve essere arrivare a far sì che i positivi asintomatici possano tornare a fare ogni attività, in un'ottica di convivenza col virus in una situazione di endemia. Per fare ciò è fondamentale proseguire e completare la somministrazione della 3/a dose".





I dati siciliani

Sono 7.218 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia (ma 183 secondo la Regione si riferiscono a prima del 28 gennaio), ieri erano 3.328. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 37.525 test, con il tasso di positività che risale dal 15 al 19%. Quarantasei i morti (per un totale di 8.573 da inizio pandemia), oltre 1.600 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverate 140 persone (-1).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 1.645 a Catania, 1.305 a Palermo, 859 a Messina, 845 a Siracusa, 776 a Ragusa, 773 ad Agrigento, 650 a Caltanissetta, 384 a Trapani, 164 a Enna.

I dati trapanesi

Dopo l'altalena degli ultimi giorni, che ha fatto gridare incautamente all'allarme qualche Sindaco, diventano più "normali" i dati del Covid in provincia di Trapani di oggi, 1° Febbraio 2022. La situazione è questa: la curva scende, ma non troppo, la nostra provincia è stata l'ultima a salire, ha già toccato il picco, e piano piano si vede la luce, tanto che in terapia intensiva, grazie ai vaccini, ci sono solo sei persone.

Ci sono 11.077 attuali positivi, 789 nuovi contagi, altri 2 decessi. I guariti sono 224.

10.598 sono gli asintomatici. Sono 6 i pazienti in terapia intensiva (ieri erano 7), 15 in terapia semi-intensiva (ieri 16), 98 in degenza ordinaria (come ieri) e 21 in Rsa Covid hotel.

Ecco i dati Comune per Comune di oggi, in ordine di grandezza, e tra parentesi c'è il dato di ieri: 1.733 a Mazara del Vallo (1.668), 1.698 a Marsala (1.570), 1.663 a Trapani (1.516), 1.142 ad Alcamo (1.134), 673 ad Erice (626), 651 a Castelvetrano (633), 560 a Castellammare del Golfo (547), 440 a Valderice (410), 337 a Salemi (319), 294 a Campobello di Mazara (276), 248 a Paceco (243), 240 a Calatafimi Segesta (230), 211 a Custonaci (198), 179 a San Vito Lo Capo (172), 173 a Pantelleria (163), 172 a Partanna (373), 150 a Santa Ninfa (151), 140 a Gibellina (133), 136 a Petrosino (124), 70 a Misiliscemi (72), 58 a Favignana (58), 45 a Salaparuta (45), 27 a Buseto Palizzolo (26), 27 a Vita (18), 19 a Poggioreale (19).

Test eseguiti: 244 tamponi molecolari e 1.663 tamponi per la ricerca dell’antigene.



Il virus in Italia

Sono 133.142 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.715.

Le vittime sono invece 427, mentre ieri erano state 349.

Sono 1.246.987 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 478.314. Il tasso di positività è al 10,1%, in calo rispetto al 12% di ieri. Sono invece 1.549 le terapie intensive, 35 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 107. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.873, ovvero 40 in meno rispetto a ieri.

Dall'inizio della pandemia sono 11.116.422 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.476.514, in calo di 116.092 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 146.925. I dimessi e i guariti sono invece 8.492.983 con un incremento di 248.971 rispetto a ieri.