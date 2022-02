Erice 2022. Il Movimento 5 Stelle sceglie Maurizio Oddo. Guaiana verso la candidatura

03/02/2022 06:00:00

Il Movimento Cinque Stelle ad Erice scioglie la riserva e al momento corre da solo, il candidato ala carica di sindaco è Maurizio Oddo.

L’annuncio è stato dato direttamente dal Movimento ericino: “Maurizio Oddo, architetto, Professore di Progettazione Architettonica e Urbana presso l'Università degli Studio di Enna Kore, dove attualmente è Presidente del Corso di Laurea quinquennale in Architettura. Ericino, fortemente legato al territorio d’origine cui ha dedicato scritti e ricerche. Si tratta di una personalità di grande cultura, ma anche di grande valore morale e umano. No quindi alla scelta di campo, ma a quella di un professionista che riteniamo in grado di dare un chiaro contributo all'intera comunità. Crediamo quindi fermamente che Maurizio Oddo rappresenti la migliore scelta possibile per la rinascita del territorio ericino”.

I pentastellati hanno anche precisato che sono aperti al dialogo con le altre forze politiche, il primo commento a caldo del candidato è stato affidato alla pagina Facebook: “Onorato. Si continua a lavorare, senza interruzioni.

Grazie anticipatamente a quanti vorranno sostenere questo grande Progetto di rinnovamento per il Territorio a partire da una vicinanza reale con i Cittadini”.

Tre al momento i candidati sui cui nomi c’è la corsa a sindaco della Vetta: Daniela Toscano uscente e appoggiata dallo schieramento di centrosinistra, Piero Spina per il centrodestra, Maurizio Oddo per il M5S.



Nino Oddo del PSI si giocherà la sua partita ad Erice e ha voluto precisare che: "Mi astengo dal toto sindaco che impazza da giorni. E richiamo tutti gli alleati al progetto politico che siamo costruendo. Rispetto al quale tutti i nomi vanno bene se condivisi. Altrimenti si rischia di perdere pure avendo la maggioranza”.



Il vulnus è nella posizione di Giuseppe Guaiana, che potrebbe a questo punto scendere in campo su Erice come candidato di bandiera in Fratelli d’Italia e rafforzare la sua leadership in ambito provinciale giocandosi meglio la partita alle regionali, partita difficile vista la sfilza di candidati che ci sono in coda.



Nel frattempo il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida a breve terrà una conferenza stampa congiunta con la sindaca Toscano per parlare di progettualità dei due territori. La campagna elettorale si è aperta e in molti comunque chiedono unità per le coalizioni.