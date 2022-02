Vaccini: calano le prime dosi in Sicilia. Ma la Regione non è più ultima 

06/02/2022 09:27:00

Calano le prime dosi in Sicilia: nell’ultima settimana sono diminuite del 15 per cento ma nell'isola continua a diminuire il numero dei no vax tanto che la Sicilia non è più ultima in Italia come percentuale di non vaccinati.

I siciliani che ancora non hanno fatto nemmeno una dose sono quasi 536 mila ma dal 31 gennaio ad oggi i nuovi vaccinati sono stati poco più di 26 mila, un incremento che si conferma di circa il 2 per cento su base settimanale.

La percentuale di quanti sono completamente immunizzati è del 78,3%, il 5,3% attende la seconda dose e quelli senza copertura sono il 16,3% ma la Sicilia, grazie al boom di vaccinazioni registrato dopo le feste, ha lasciato la maglia nera tra le regioni alla Provincia autonoma di Bolzano con il 16,6% di no vax.

I progressi maggiori si segnalano per le fasce d’età dai 50 anni in su per effetto dell’obbligo vaccinale.

Negli ultimi sette giorni sono stati 12.352 quelli che si convinti a farsi vaccinare. Stabili con una media di 3 mila al giorno le vaccinazioni pediatriche.