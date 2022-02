Covid in Sicilia: stabili i nuovi casi (5.945), diminuisono ancora i ricoveri

12/02/2022 19:11:00

Sono più o meno stabili i i nuovi casi di Covid19 in Sicilia. Sono 5.945 i nuovi casi a fronte di 38.308 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 5.754. Il tasso di positività sale di poco al 15,5% ieri era al 15,1%. L’isola è al quinto posto per contagi.

Scendono ancora i ricoveri: -15 in regime ordinario e uno in meno in terapia intensiva. I decessi sono 42 ma, la Regione Siciliana, comunica che sono dati relativi ai giorni passati. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 4.789. Rispetto a sabato della scorsa settimana c'è un 20% in meno di casi giornalieri a fronte di un -19% di tamponi processati.

Gli attuali positivi sono 278.798 con un aumento di 1.114 casi. I guariti sono 4.789 mentre le vittime sono 42 e portano il totale dei decessi a 9.024. Sul fronte ospedaliero sono 1.423 ricoverati, con 16 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 115, uno in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.187 casi, Catania 1.065, Messina 1.060, Siracusa 750, Trapani 446, Ragusa 416, Caltanissetta 357, Agrigento 496, Enna 168.