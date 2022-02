  Covid, la lenta marcia verso la normalità. Ma il green pass al momento resta

18/02/2022 06:00:00

Un lento ma graduale ritorno alla normalità. E’ la linea che si intende dare per superare la fase acuta della quarta ondata a due anni dall’inizio della pandemia da Covid19.



Sull’eliminazione del green pass si discute, ma si dovrà aspettare. Non avverrà il primo aprile con la fine dello stato di emergenza che, quasi certamente, non verrà prorogato. Con la fine dello stato di emergenza cesserà di esistere anche il Comitato tecnico scientifico. Ma la strada verso la normalità è lunga. Un altro, piccolo, passo, riguarda quello che scatterà dal 10 marzo, quando sarà possibile nuovamente consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive. E' quanto, infatti, prevede l'emendamento al Dl approvato all'unanimità dalla Commissione Affari Sociali della Camera e “su cui, in rappresentanza del Governo, ho espresso parere favorevole. Una risposta molto importante per alcuni dei settori tra i più colpiti in questi due anni di pandemia. Un nuovo segnale di ripartenza", annuncia in una nota il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Già da metà aprile potrebbe essere eliminato il green pass per bar e ristoranti all’aperto e per tutte le altre attività all’esterno, compresi i circoli sportivi.

È invece stato approvato un ordine del giorno, di FdI, che impegna il governo ad attuare iniziative per superare del tutto il sistema a colori delle fasce di rischio. Nei prossimi giorni sarà invece ripristinata la capienza al 75% all’interno degli stadi e dal 1 aprile non si esclude di tornare al 100%.

I dati siciliani

Sono 5.286 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 33.074 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.766.

Il tasso di positività sale al 15,9% (ieri era al 15,1%). L'isola è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 251.275 con un decremento di 2.175 casi. I guariti sono 7.632 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 9.185.

Sul fronte ospedaliero sono 1.343 ricoverati, con 58 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 104, sei in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.258 casi, Catania 1.327, Messina 559, Siracusa 761, Trapani 335, Ragusa 389, Caltanissetta 323, Agrigento 424, Enna 117.

La situazione in provincia di Trapani

Ecco gli attuali positivi divisi per Comune: Alcamo 708, Buseto Palizzolo 63, Calatafimi Segesta 79, Campobello di Mazara 261, Castellammare del Golfo 245, Castelvetrano 558, Custonaci 128, Erice 629, Favignana 11, Gibellina 27, Marsala 1.583 , Mazara del Vallo 739, Misiliscemi 1, Paceco 189, Pantelleria 183, Partanna 134, Petrosino 102, Poggioreale 29, Salaparuta 41, Salemi 142, San Vito Lo Capo 102, Santa Ninfa 52, Trapani 1.506, Valderice 195, Vita 38.

Guida la classifica Marsala.

Il totale è di 7.745 attuali positivi. Cioè 545 in più rispetto ad ieri.

Ci sono anche sei vittime, che, ovviamente, non si riferiscono tutte ad ieri. Il totale è di 555.

Non ci sono guariti, oggi. Siamo fermi a 47.523. E quindi aspettiamoci un botto di guariti nei prossimi giorni. Va ricordato infatti che questo report quotidiano va preso per quello che è: una fotografia un po' distorta della realtà, con dati che vengono comunicati in ritardo, o male. Ecco perchè consigliamo sempre di prenderli con le pinse, e di guardare ai dati settimanali, per avere un'idea del trend.

Questo per esempio è il grafico degli ultimi 30 giorni dell'incidenza in provincia di Trapani.



Il virus in Italia

Sono 57.890 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 59.749.

Le vittime sono invece 320 (ieri quando erano state 278) ma 55 fanno riferimento ai giorni passati.

Sono 538.131 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 555.080. Il tasso di positività è al 10,7%, stabile rispetto a ieri. Sono invece 1.037 i pazienti in terapia intensiva, 36 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 71. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.562, ovvero 565 in meno rispetto a ieri.

Sono 12.265.343 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.480.113, in calo di 70.297 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 151.962. I dimessi ed i guariti sono 10.633.268, con un aumento di 129.888 rispetto a ieri.