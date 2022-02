Finanziamenti a partire da 500.000€ a tasso ZERO per imprese in sofferenza bancaria

26/02/2022 09:10:00

Destinatarie della misura sono le PMI, costituite nella forma di società di capitali che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2019, con sede legale o operativa in Sicilia regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente.

La misura non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 e che non si trovino in sofferenza ai sensi della legislazione bancaria o che presentino esposizioni scadute.

Non rientrano tra i destinatari della misura i soggetti che svolgono esclusivamente o prevalentemente un’attività afferente ai codici ATECO 2007 compresi nelle seguenti sezioni della medesima classificazione ATECO 2007:

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca;

K - Attività finanziarie ed assicurative;

O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;

T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;

U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Possono richiedere accesso al Fondo le imprese che risultano danneggiate a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

In particolare si considerano danneggiate ai fini del presente avviso:

a) nel caso di imprese che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2018, quelle che hanno realizzato nell'anno 2020 un fatturato inferiore almeno del 30% rispetto a quello realizzato nel 2019;

b) nel caso di imprese che hanno avviato l’attività nel 2019, quelle che hanno sospeso l’attività economica ai sensi dei DPCM del 11/3/2020 e del 22/3/2020 oppure ai sensi dei DPCM del 24/10/2020 e del 3/11/2020, nonché delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana emanate nell’ambito dell’emergenza da Covid-19.



In ogni caso possono richiedere accesso al Fondo anche le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019, che svolgono attività economica afferente al codice ATECO 55.10, che non hanno esercitato l’attività nel periodo tra il 12/3/2020 ed il 13/5/2020 e/o nel periodo tra il 26/10/2020 ed il 31/12/2020.

La misura consiste nella concessione di prestiti a tasso minimo ovvero a tasso zero.

I prestiti hanno le seguenti caratteristiche:

- importo minimo: euro 500.000

- importo massimo: euro 5.000.000



Tasso di interesse:

a) durante il periodo di vigenza del Quadro Temporaneo:

- per prestiti di importo fino a euro 2.300.000 tasso zero;

- per prestiti di importo superiore a euro 2.300.000 e fino a euro 5.000.000 tasso zero fino a euro 2.300.000 e per la differenza tasso di mercato;

b) successivamente al periodo di vigenza del Quadro Temporaneo, tasso di mercato.

Se hai bisogno di supporto nella presentazione delle domande e gestione documentale è possibile contattare EA2G per una consulenza gratuita e senza impegno, sui requisiti minimi di partecipazione. Riportiamo tutti i contatti:

- il sito internet www.ea2g.it

- mandare una mail a finanza.agevolata@ea2g.it

- contattarli al numero di telefono +39 0924 45515

- mandare un messaggio sulla linea WhatsApp +39 377 0944284