Il Covid in provincia di Trapani: nuovi contagi in calo, tre vittime, otto ricoverati in meno

26/02/2022 17:09:00

nuovi contagi in calo, tre vittime, otto ricoverati in meno

Calano i nuovi contagi, si registrano altre tre vittime. Sono questi i numeri del Covid di oggi, 26 Febbraio 2022.

Va detto che alcuni Comuni, come Marsala e Mazara, sono in controtendenza, e gli attuali contagiati aumentano.

I nuovi casi in provincia sono 431, ma i guariti sonodi più: 556.

Il totale, attuale di contagiati è di 7710 persone. Tra queste, 6610 non hanno sintomi.

Il totale delle vittime è di 566 deceduti.

In terapia intensiva si registrano anche oggi zero ricoveri, in semi intensiva scendono a 14 (-2), un calo anche nelle degenze ordinarie: 62 i ricoveri (-6); in Rsa o Covid Hotel ne restano 19.

Questo il dato, Comune per Comune, in ordine di grandezza, e con, tra parentesi, il dato di ieri: 1.492 a Marsala (1.482), 1.060 a Trapani (1.083), 920 a Mazara del Vallo (898), 672 ad Alcamo (701), 500 a Castelvetrano (537), 403 ad Erice (425), 272 a Castellammare del Golfo (295), 226 a Campobello di Mazara (244), 182 a Partanna (171), 163 a Pantelleria (165), 163 a Valderice (158), 161 a Paceco (164), 131 a Petrosino (137), 107 a Custonaci (96), 105 a Salemi (113), 83 a San Vito Lo Capo (83), 79 a Calatafimi Segesta (82), 79 a Buseto Palizzolo (79), 59 a Santa Ninfa (60), 38 a Salaparuta (37), 26 a Vita (34), 26 a Gibellina (32), 18 a Poggioreale (18), 16 a Favignana (15), 1 a Misiliscemi (1).