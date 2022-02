VIA all'attacco dei Sindaci di Trapani ed Erice 

26/02/2022 22:40:00

Si avvicina la campagna elettorale ad Erice, ed il movimento Via affila gli artigli. Con una lunga nota ha messo nel mirino non solo l'attuale amministrazione del Comune della vetta, ma anche il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.

“Da Trapani ad Erice – scrivono i coordinamenti VIA di Trapani ed Erice – si assiste ad un balletto di personaggi e fatti che lasciano completamente sgomenti e avranno, come unico effetto, il sempre più chiaro allontanamento della politica dalle esigenze del cittadino“.

Circa Trapani, “abbiamo una amministrazione che “dimentica” di approvare il bilancio consuntivo 2020, per la cronaca siamo nel 2022, e viene commissariata; dimentica di approvare il bilancio previsionale 2021 e viene commissariata; viene fatta a pezzi da 56 pagine di relazione della Corte dei Conti e non si legge un fiato da nessuna parte – figurati sulla pagina istituzionale del Comune; scusate, quella serve per la campagna elettorale, che tonti. Però, l’amministrazione è attivissima a difendere opere indegne di essere definite tali, non certo per lo spirito, ben venga un progetto a favore degli ipovedenti anzi siamo palesemente in ritardo; ma per carità di patria dopo la pista ciclabile ad Erice torniamo ad essere ridicoli con i dossi di via Fardella!! Attendiamo il parere dei Vigili Urbani (non presente) sul rispetto delle norme nella loro realizzazione e nel frattempo mettiamo le ali alle vetture così sono pronte al decollo, ATM docet”.

"Nel frattempo - continua Via - mentre sindaco e assessore sono impegnati a difendere l’indifendibile la città affoga nella spazzatura (ma non siamo la città con la Tari più alta d’Italia?) è invasa dai topi, devastata dal traffico, ridicolizzata per la vicenda dell’assistenza ai diversamente abili e penalizzata dalla perdita dei finanziamenti per non avere approvato il bilancio consuntivo”.

Ad Erice Via sostiene la candidatura a Sindaco di Piero Spina. E su Erice Via fa notare la contraddizione di Peppe Guaiana, presidente del consiglio comunale a Trapani, che però non appoggia Toscano ad Erice: “Amo Erice costola di Amo Trapani stampella determinante dell’amministrazione Tranchida da qualche giorno ha scelto di appoggiare ufficialmente ad Erice il candidato Gianrosario Simonte, prima vicesindaco e poi avversario conclamato di Daniela Toscano. Il silenzio tranchidiano non fa rumore, fa molto rumore; un rumore assordante; e allora? Siamo alle solite Guaiana dall’alto della sua forza si dichiara tranquillo sul presupposto che “can che abbaia non morde senza di noi non può amministrare e quindi non farà niente”. Giusto, politicamente scorretto ma il ragionamento non fa una grinza. E Tranchida? È sempre quello che non si fa tirare la giacchetta da nessuno? a già scusate troppo impegnato a risolvere i problemi di una città che quando ha iniziato ad amministrare era al 106esimo posto su 110 delle città più vivibili ed oggi (classifica 2021) con la sua brillante amministrazione l’ha porta al… terz’ultimo posto 105esima su 107!"