27/02/2022 12:37:00

«Il Green Pass ha l’unico senso di motivare le persone a vaccinarsi, per cui al momento non serve più a molto». Guido Rasi, immunologo, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Roma Tor Vergata e consulente del generale Figliuolo per la campagna vaccinale, fa il punto sullo stato della pandemia nelle ultime settimane in un'intervista alla Stampa.

Per il professore "il certificato può essere tolto a giugno". E la quarta dose non è necessaria: "Il richiamo di massa in questa situazione non ha senso".

Insomma, parole ottimistiche che confermano la piena uscita dall'emergenza Covid.