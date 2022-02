Calano ancora i contagi. Anche in Sicilia è arrivato il Novavax

27/02/2022 06:00:00

Continua il calo di incidenza e Rt, scende anche l’occupazione delle terapie intensive, ora all’8,4% in Italia, quella nelle aree mediche è al 18,5%.

Questi i principali dati contenuti nel report settimanale Iss-ministero della Salute pubblicato ieri. Quanto all’incidenza, la media è 552 casi ogni 100mila abitanti (18 -24 febbraio) contro 672 ogni 100mila abitanti (11 -17 febbraio). L’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73, in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica.

NOVAVAX. È arrivato in Italia il nuovo vaccino anti-Covid di Novavax. Il Corriere espresso di Poste Italiane, consegnerà oggi la prima fornitura in Sicilia: si tratta di 84mila nuove dosi.

Le prime dosi, consegnate all’aeroporto di Pratica di Mare, saranno distribuite dalla struttura del Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo alle Regioni. Per la Sicilia, i centri di destinazione sono siti a: Palermo (20.800 fiale), Giarre (18.800), Milazzo (10.500), Erice Casa Santa (7.300), Agrigento (7.300), Siracusa (6.700), Ragusa (5.400), Caltanissetta (4.400) ed Enna (2.800).

SICILIA. In calo i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.358 su 30.373 tamponi processati e l'indice di positività scende all'10,9%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.480 i nuovi casi su 31.070 tamponi. Sono 29 i decessi. La Sicilia è al quinto posto nella classifica per numero di contagi.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1154 casi, Catania 678, Messina 805, Siracusa 406, Ragusa 317, Trapani 306, Agrigento 364, Caltanissetta 203 e Enna 120.

Guardando i dati nazionali sono 38.375 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (il 25 febbraio 40.948) a fronte di 434.077 tamponi effettuati su un totale di 186.820.082 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 210 i decessi (ieri 193), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 154.416. Con quelli di oggi diventano 12.732.680 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.140.558 (-35.366), 1.182.692 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 11.103 di cui 763 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 11.437.706 con un incremento di 74.516 unità nelle ultime 24 ore.



I DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI. Calano i nuovi contagi, si registrano altre tre vittime. Sono questi i numeri del Covid del 26 Febbraio 2022. Va detto che alcuni Comuni, come Marsala e Mazara, sono in controtendenza, e gli attuali contagiati aumentano. I nuovi casi in provincia sono 431, ma i guariti sonodi più: 556. Il totale, attuale di contagiati è di 7710 persone. Tra queste, 6610 non hanno sintomi. Il totale delle vittime è di 566 deceduti. In terapia intensiva si registrano anche oggi zero ricoveri, in semi intensiva scendono a 14 (-2), un calo anche nelle degenze ordinarie: 62 i ricoveri (-6); in Rsa o Covid Hotel ne restano 19. Questo il dato, Comune per Comune, in ordine di grandezza, e con, tra parentesi, il dato di ieri: 1.492 a Marsala (1.482), 1.060 a Trapani (1.083), 920 a Mazara del Vallo (898), 672 ad Alcamo (701), 500 a Castelvetrano (537), 403 ad Erice (425), 272 a Castellammare del Golfo (295), 226 a Campobello di Mazara (244), 182 a Partanna (171), 163 a Pantelleria (165), 163 a Valderice (158), 161 a Paceco (164), 131 a Petrosino (137), 107 a Custonaci (96), 105 a Salemi (113), 83 a San Vito Lo Capo (83), 79 a Calatafimi Segesta (82), 79 a Buseto Palizzolo (79), 59 a Santa Ninfa (60), 38 a Salaparuta (37), 26 a Vita (34), 26 a Gibellina (32), 18 a Poggioreale (18), 16 a Favignana (15), 1 a Misiliscemi (1).

DOCENTE MORTA. "All’epoca della somministrazione del vaccino, giorno 11 marzo 2021, è stata fornita una corretta informazione sugli effetti collaterali e le possibili reazioni che hanno provocato la morte di Augusta Turiaco?". E' una delle tante domande che tengono ancora in piedi il caso della sfortunata docente siciliana morta il 31 marzo 2021 pochi giorni dopo aver ricevuto la dose di Astrazeneca. Da un lato la richiesta della Procura per archiviare le indagini, dall'altro la lotta della famiglia per ottenere "verità e giustizia". I genitori della sfortunata docente, tramite l'avvocato Daniela Agnello, hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari l’iscrizione nel registro delle notizie di reato dell’amministratore delegato della società farmaceutica produttrice del vaccino. Il legale ha sollecitato il giudice affinche accerti le "responsabilità nei confronti di coloro che hanno autorizzato l’immissione in commercio e la somministrazione del vaccino e di chiunque possa aver causato o concorso a cagionare la morte". L'alternativa, secondo i familiari, è proseguire nelle indagini preliminari. Ne parliamo qui.