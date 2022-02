"Speranza", l'ultimo singolo del Castello delle Uova (richiede un ascolto paziente ...)

28/02/2022 00:25:00

Richiede un ascolto paziente, ma appagante, "Speranza", l'ultimo singolo de Il Castello delle Uova.

Lo potete ascoltare ed acquistare a questo link.

Questa la nota di presentazione: "Per i nostri rappresentanti in Parlamento, per gli opinionisti, per i giornalisti, per gli ospiti fissi dei talk show televisivi la 'crescita' è in genere, prima e più di ogni altra cosa, "l'insieme degli aspetti quantitativi dello sviluppo economico, misurati attraverso le principali grandezze macroeconomiche (PIL, reddito nazionale, investimenti e così via)". Ancora oggi che la nostra stessa sopravvivenza di specie sembra essere posta in questione dai cambiamenti climatici e dall'emergere di nuove pandemie, dalle guerre, questa 'crescita', così intesa, continua ad essere sbandierata come il nostro principale obiettivo, una sorta di agognato Nirvana in cui è necessario annullarsi. In nome della crescita dei consumi si cerca energia, si cercano materie prime, risorse, territori. La biologia ci insegna, invece, che la crescita ha dei limiti... e che forse il reale sviluppo dei viventi non è tanto una questione di quantità, quanto piuttosto una questione di qualità".

Speranza by il castello delle uova

Musica e testo di Pietro Li Causi

Batteria: Abele Gallo

Chitarre: Pietro Li Causi

Voce: Benny Marano

Basso: Ambra Rinaldo

Tastiere: Salvatore Sinatra