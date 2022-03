Erice 2022. Il ritiro di Simonte rimescola le carte. Oddo ci pensa, Spina ci crede

01/03/2022 06:00:00

Il ritiro di Gian Rosario Simonte dalla corsa a sindaco ad Erice apre un varco tra gli schieramenti.



I candidati sindaco adesso sono in quattro e i partiti che appoggiavano Simonte adesso sono costretti a guardarsi attorno.

Il PSI di Nino Oddo non rinuncia a costruire l’alternativa all’amministrazione uscente guidata da Daniela Toscano: “Nelle prossime ore con le forze alleate valuteremo la nuova situazione e per quanto riguarda il ‘Psi continueremo a spenderci nel tentativo di amalgamare coloro che vogliono girare pagina ad Erice dopo 15 anni, superando personalismi che finora lo hanno impedito”.



Oddo in verità accarezza il sogno di essere lui il candidato per Erice ma con una coalizione piuttosto ampia che abbia pochi rischi di sconfitta.

Ad aprire al dialogo è anche Piero Spina, candidato per l’MNA, il Movimento VIA e altre aggregazioni civiche: “La coalizione che mi sostiene per le prossime amministrative di Erice, conferma la sua aggregazione politica, in grado di raggruppare al suo interno persone, capacità, idee e visione futura. Una sintesi forte e compatta che, oggi, alla luce delle ultime vicende politiche, si dichiara comunque aperta e pronta a dialogare con tutte le forze politiche disposte ad un confronto leale e costruttivo.Un progetto civico capace di ottenere la fiducia dei cittadini ericini. La città ha bisogno di idee e fatti, per questo vi dico ‘Incontriamoci’. Giunti al giro di boa, confermo insieme alla coalizione il mio impegno a favore della città di Erice, con l’intento di costruire insieme una nuova coesione sociale che abbia la possibilità di rappresentare tutte le sensibilità, le competenze e le prospettive.Erice deve ricostruire la sua naturale leadership in campo politico, sociale e culturale, dandosi obiettivi a medio e lungo termine. Ci apriamo nuovamente accogliendo le riflessioni di tutti coloro che vorranno contribuire a migliorare e a rilanciare Erice con modernità e tradizione.”



Pronta a scommettere su una nuova pagina per Erice Silvana Catalano, candidata sindaca per il movimento Eric’è e Fronte Comune, tra i candidati al consiglio comunale c’è anche l’avvocato Vincenzo Maltese, vicino al movimento Diventerà Bellissima. Il M5S ha puntato tutto su Maurizio Oddo, aprendo anche ad altre forze politiche che si riconoscono nel progetto e nella discontinuità dalla Toscano, proprio sui pentastellati potrebbe convergere anche il PSI di Oddo.