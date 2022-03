Erice, Maurizio Oddo (M5S): "L'università è uno dei temi portanti del mio programma"

01/03/2022 06:00:00

Maurizio Oddo, candidato sindaco ad Erice per il M5S alle prossime elezioni amministrative di fine maggio. Siete tanti i candidati, siete in quattro dopo il ritiro di Simonte, ma ci potrebbe essere ancora qualcun altro. Come mai ad Erice c’è così tanto fermento?

Ma siamo comunque in meno rispetto a cinque anni fa. Erice attira molto da un punto di vista politico, credo meno dal punto di vista dei programmi che si possono portare avanti.

A differenza della campagna elettorale del 2017, voi del M5S di Erice siete in coalizione. Addirittura sta preparando una lista per voi anche Piero Savona.

Sì, avrò una lista “Oddo Sindaco”, appoggiata ovviamente dal M5S, poi ci saranno altre liste civiche e manteniamo aperta la possibilità di dialogo con altre liste che vorrebbero sostenere questo nostro progetto. E’ chiaro che ci troviamo in una cornice drammatica, con il Coronavirus e con la crisi in Ucraina, e questa si traduce in una situazione complessa e in termini ridotti nei programmi elettorali e nel rapporto con il territorio. E in questa situazione, ad Erice, veramente i numeri sono ballerini. Ci sono candidati sindaci che hanno da sette a dieci liste, candidati che ne hanno sei, ma questa cosa non ci preoccupa. Cinque anni fa siamo stati la seconda lista più votata dopo il PD che sosteneva la candidata sindaco, poi eletta Daniela Toscano. Qui il peso sarà dato dai programmi elettorali, dall’attenzione che i candidati sindaco avranno per il territorio, e dall’attenzione che avranno per gli Ericini che devono tornare protagonisti.

Maurizio Oddo, parliamo di cultura. Non c’è percezione tra Trapani ed Erice di essere città universitarie. Il suo post: “Università. Il paradosso della sindaca uscente” parla di un primo campo di battaglia, che fa notare la contraddizione della Toscano sulla vicenda. Prima non si pagano le quote del Consorzio universitario, seguendo la strategia di Tranchida, poi si devono pagare le quote più le spese e ora si rilancia con il Campus, ma le idee devono essere chiare e non cambiare in base al vento. Siamo totalmente a favore dell’università e della formazione di qualità che dovrebbe essere un volano per il territorio. Si deve dare ai giovani di formarsi qui.

L’università sarà uno dei temi portanti di questo programma elettorale. C’è una convinzione da parte mia e di chi mi sostiene che l’università possa diventare il volano non solo di Erice, ma di tutto il territorio. Io non attacco il sindaco, e spero che sia convinta di ciò che ha detto, ma non posso dimenticare che cinque anni fa diceva che non sarei stato un buon amministratore perché insistevo sull’università che era vista come un modo per sfornare disoccupati, o un modo per affermare la baronia dei professori universitari. Mi viene da ridere che ora era al fianco del Rettore dell’Università per chiedere l’appoggio per l’università, ma non si capisce per cosa. Il mio programma è strutturato da tempo. Ho diversi esempi che porterò avanti come Camerino e Urbino. Io sono docente universitario e presidente del corso di Laurea in Architettura ad Enna che, nel giro di quindici anni, è diventato uno dei poli universitari più avanzati non solo regionale ma a livello nazionale e questo lo riconosce la Comunità Europea e non io. La cosa paradossale è che la sindaca, prima mi accusa di non riuscire a capire le ragioni del territorio, perché basavo il mio programma elettorale attorno all’università, oggi torna a dire, invece, che è importante. Per me è uno dei problemi fondamentali ed è una delle tematiche più importanti, e potrà diventare un volano economico non solo per Erice.

Maurizio Oddo perché gli Ericini dovrebbero votarla e cosa farebbe come prima cosa una volta eletto?

Mi dovrebbero votare perché sono fortemente radicato nel territorio e lo conosce bene. Il programma dell’attuale sindaca dimostra rispetto ad alcune scelte che sono state fatte di non conoscere assolutamente il territorio. La prima cosa che farei è occuparmi dell’Università e di proporre la candidatura Unesco di Erice.

Oddo, lei è stato anche assessore nella giunta M5S a Castelvetrano, riuscirà l'amministrazione ad uscire dalla situazione di stallo?

Io ho portato un contributo importante. Il finanziamento di qualche settimana fa dell’hotel Zeus è un progetto a cui ho lavorato, per me è stata una esperienza straordinaria. Sono convinto nelle capacità dell’attuale sindaco, sono convinto che riusciranno a chiudere questa amministrazione.