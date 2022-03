"Accolte dal Governo le richieste di Italia Viva per i trasporti in Sicilia" 

02/03/2022 20:04:00

"Grazie ad una richiesta di Italia Viva al Ministro delle Infrastrutture il Governo si è impegnato ad inserire nel ‘Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci’ la realizzazione dei lavori complementari della seconda macro fase del collegamento Palermo Catania già finanziato dal fondo di sviluppo e di coesione ‘2021-27, in contemporanea con la prima fase. Rientrano tra le richieste accolte dal Governo la realizzazione di un collegamento con l’aeroporto di Comiso nel tracciato sulla nuova linea Ragusa –Vizzini e l’adeguamento dell’intera tratta ferroviaria Catania – Siracusa agli standard della rete Tnt".

Lo dichiara il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

“Siamo soddisfatti che l’esecutivo abbia dato parere positivo alla realizzazione di queste importanti opere per la Regione che concorrono, insieme a quelle previste nel Pnrr, nel Pnc o in altre programmazioni nazionali, all’adeguamento infrastrutturale che i siciliani chiedono per far ripartire lo sviluppo e l’economia dell’isola”, aggiunge Faraone.