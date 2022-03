Marsala: Legambiente, la pace e le luci accese del tribunale

03/03/2022 11:36:00

Luci accesse spesso sia di giorno che di notte, climatizzatori a palla in inverno e in estate per un consumo energetico inutile e sproporzionato al fabbisogno reale, è ciò che succede al Tribunale di Marsala e che denuncia il circolo di Legambientre Marsala Petrosino.

Il coordinamento dell'associazione, prendendo spunto da ciò che ognuno di noi può fare in questo momento di crisi umanitaria e contro la guerra in Ucraina, suggerisce e propone piccoli, ma significativi gesti per il risparmio energetico, da mettere in campo contro chi sfrutta le risorse e il bisogno di energia per alimentare la guerra e l'aggressione contro un altro Stato e la sua popolazione.

"Giusto manifestare in piazza contro la guerra in Ucraina, e noi ci saremo insieme a tutti quelli che vogliono dare la parola alla pace, anziché alle armi. Limitarci a questo, tuttavia, non ci sembra sufficiente - si legge nella nota del Circolo di Legambiente -. Invitiamo, quindi, i cittadini a ridurre i consumi energetici delle proprie abitazioni , facendo un uso parsimonioso e responsabile degli impianti di riscaldamento e (a breve) di raffreddamento, così come di tutti gli elettrodomestici e dei dispositivi elettronici.

Invitiamo, inoltre, i nostri Sindaci a ridurre l’illuminazione pubblica - continua la nota - allo stretto necessario e a intervenire drasticamente sui consumi di energia degli uffici pubblici per contenerli".

Il Tribunale di Marsala, come dicevamo, i dirigenti di Legambiente locale lo definiscono un cattivo esempio di risparmio energetico: "Il Tribunale di Marsala ne è un triste esempio. Tutti i locali all’interno dell’edificio, infatti, sono caldissimi d’inverno e freddissimi d’estate oltre che totalmente e spesso inutilmente illuminati sia di giorno che di notte, scrivono i dirigenti che fanno un appello al Presidente del Tribunale: "Rivolgiamo quindi un appello anche alla Presidente del Tribunale affinché si riducano i consumi di energia del Tribunale e della Procura della Repubblica. Un maglione in più d’inverno e una giacca in meno d’estate, sotto la toga, non diminuiranno il decoro delle persone che amministrano la giustizia".

L'appello ai Sindaci affinchè ammodernino energeticamenti gli edifici pubblici e utilizzino impianti fotovoltaici. "Infine, l’appello più importante lo rivolgiamo ancora una volta ai Sindaci affinché sfruttino le risorse stanziate dal nostro Governo per dotare subito tutti gli edifici pubblici, compreso il Tribunale, di impianti fotovoltaici per la produzione di energia. Tutte queste cose insieme fanno bene al Pianeta, al portafoglio dei cittadini e alla Pace".