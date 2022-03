Per l'8 marzo prenota il pacchetto prevenzione ecografia e mammografia presso il CDR Campione

04/03/2022 09:11:00

Alla domanda "quali sono le cose più importanti nella vita" la maggior parte delle persone mette al primo posto la salute.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità essere in salute non significa semplicemente non avere a che fare con malattie o infermità. Nella sua definizione la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. I farmaci e le terapie messe a disposizione dalla medicina non sono gli unici strumenti a disposizione per raggiungere questo stato di benessere generale, ma un’altra arma fondamentale è la prevenzione.

Per le donne, tra l'altro, è molto importante eseguire ad intervalli regolari una mammografia, ovvero un indagine radiologica che consente di rilevare precocemente alterazioni o modificazioni nei tessuti che compongono la ghiandola mammaria.

E visto che la salute si trova in cima ai nostri desideri, è bene non trascurare questa semplice visita di prevenzione.

Gli screening mammografici iniziano solitamente a 50 anni, ma questo solo perché dopo la menopausa certi problemi sono più frequenti. Completamente diversa è invece l’indicazione ai controlli periodici individuali, che devono iniziare già a 30-35 anni con un’ecografia mammaria annuale, unico esame in grado di studiare con maggiore precisione i seni densi giovanili. L'ecografia inoltre, è un approfondimento nel momento in cui dalla mammografia c'è qualche immagine di dubbia interpretazione.

