Il mainstream e il pensiero delle minoranze

04/03/2022 00:30:00

Mainstream e il pensiero delle minoranze. Il primo è un termine inglese entrato nel vocabolario italiano che significa letteralmente “corrente principale” e di conseguenza "tendenza dominante" "opinione corrente".



In italiano si definisce mainstream ciò che è piuttosto convenzionale o "di massa". Il lemma è molto utilizzato nel campo dell'arte, della musica e del cinema, con significato spesso dispregiativo per definire quegli artisti o quei film tipicamente di tendenza, quindi non culturalmente elevati. Nell'accezione della società civile è considerato tale il pensiero unico su un argomento e il relativo comportamento. Si ne è avuto dimostrazione negli ultimi due anni sul Coronavirus e vaccino.In questi giorni l'agenda della cronaca mondiale è occupata dalla guerra e l'attenzione sul Sars-Cov-2 è scemata,anche se nel sottofondo si odono ancora i favorevoli e i contrari sulla bontà del siero. Una lamentela che spesso è presente nel dibattito pubblico che gli sfavorevoli al siero nella fattispecie un'opposizione circoscritta abbiano avuto poco spazio in ossequio alla supremazia dell'idea sulla sua efficacia asservita ai poteri forti,ovviamente c'e Big Pharma e poi nella top ten per fatturato in cui è compresa la ricerca è assente la Pfizer,ironicamente si aggiunge che l'azienda abbia creato in laboratorio il virus per fare parte dei primi posti. Si può affermare che non c'è stata alcuna censura di chi propugna il concetto novax.

Altrettanto sta accadendo per la guerra in Ucraina, perché descrive Putin come unico responsabile.

Eppure non si è notato un'oscurità alle motivazioni dello zar russo, e della strumentalizzazione dela storia sia da Vladimir, che dagli oligarchi e sostenitori riducendola solo agli ultimi cent'anni, appartenenti all'intellighenzia nostrana agli ultimi otto. Inizialmente ha riconosciuto le due autoproclamatosi repubbliche del Donbass.

L'area ricca di carbone è stata depauperata prima dall'URSS e poi dagli oligarchi russi,fino al 2014 i presidenti erano tutti filorussi. Al momento dell'invasione dell'Ucraina nella regione avevano il passaporto russo 770mila persone,idem ne hanno fatto richiesta su 5 milioni e la concessione dello status da parte di Mosca era/è molto permissiva. Quindi una forte presenza russofona ma il genocidio invocato da Putin è inesistente e l'Ucraina lo ha subito con la carestia dell'Holodomor. Nell'osservazione degli eventi narrati,nessun Mainstream e censura del pensiero delle minoranze.

Vittorio Alfieri